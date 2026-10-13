Esteri

Allarme bomba sul volo da New York a Tel Aviv

La segnalazione d'emergenza è arrivata mentre l'aeromobile completava le manovre d’atterraggio

di Gianluca Pascutti - 13 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Momenti di autentico terrore hanno paralizzato per ore l’aeroporto internazionale Ben Gurion. Un allarme bomba ha interessato un volo di linea partito dagli Stati Uniti e diretto in Israele. L’allerta è scattata all’improvviso, trasformando quello che doveva essere un tranquillo tragitto transoceanico in una vera corsa odissea per i passeggeri.

La minaccia anonima e la paura tra i passeggeri

La segnalazione d’emergenza è arrivata in modo del tutto inaspettato mentre l’aeromobile completava le manovre d’atterraggio. Una chiamata anonima ha lanciato l’allarme sulla presenza di un presunto ordigno all’interno del velivolo. In pochissimi istanti la tensione a bordo è salita alle stelle, seminando il panico tra i passeggeri. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente per gestire una situazione di potenziale ed estremo pericolo.

Il piano d’emergenza e l’intervento delle forze speciali

Il personale di bordo ha applicato alla lettera le rigide procedure di sicurezza previste in questi casi. L’aereo è stato subito condotto in una zona isolata dello scalo, lontana dai terminal principali e dagli altri velivoli. I passeggeri sono stati fatti sbarcare d’urgenza e scortati verso aree protette all’interno della struttura. Contestualmente, le unità speciali di artificieri e le squadre antiterrorismo hanno circondato il mezzo per avviare le delicate operazioni di bonifica e ispezione.

L’esito dei controlli e il ritorno alla normalità

Gli addetti alla sicurezza hanno setacciato l’intero aeromobile, compresi i bagagli e la stiva. Dopo ore di verifiche minuziose e controlli incrociati, gli agenti non hanno individuato alcun materiale esplosivo o elemento sospetto. L’allarme si è rivelato una falsa minaccia orchestrata per generare caos. Concluse tutte le procedure di accertamento, le autorità aeroportuali hanno dichiarato il cessato pericolo. Lo scalo ha così ripreso il consueto traffico operativo.

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