Esteri

Il copilota del volo FlyDubai verso Israele ha tentato di far schiantare l’aereo

Incubo terrorismo nei cieli del Medio Oriente, caccia israeliani in volo.

di Gianluca Pascutti - 30 Settembre 2026

@ANSAfoto

Momenti di forte tensione nei cieli del Medio Oriente per un volo Flydubai diretto a Tel Aviv, protagonista di un’emergenza che ha fatto scattare i protocolli di sicurezza e il decollo immediato dei caccia israeliani. L’allarme è rientrato dopo l’atterraggio del velivolo in Arabia Saudita, ma restano numerosi interrogativi sulle ore vissute a bordo.

L’emergenza che ha fatto scattare l’allerta

Il volo FZ1073 era partito da Dubai con circa 180 passeggeri, di cui 150 di origine israeliana, ha trasmesso alcuni codici internazionali di emergenza. In un primo momento è stato inviato il codice 7700, utilizzato per segnalare una situazione critica. Successivamente sarebbe comparso anche il codice 7500, associato ai sospetti di dirottamento. La situazione ha immediatamente allarmato le autorità israeliane. Il velivolo ha modificato la propria rotta e ha iniziato una discesa non prevista, i dati di volo registrati da diversi siti di tracciamento hanno mostrato una discesa da 34000 a 16000 piedi in meno di due minuti, con una velocità di circa 5 km al minuto. L’aereo ha subito attivato un codice di emergenza generale seguito qualche minuto dopo da un codice di dirottamento. Per questo motivo sono stati fatti decollare immediatamente i caccia militari e sono stati attivati i protocolli di emergenza terrorismo.

Cosa sarebbe accaduto in cabina

Le informazioni emerse nelle ore successive indicano che il problema non sarebbe stato causato da passeggeri o da un attacco esterno. Al centro dell’incidente ci sarebbe stata invece una violenta lite tra i piloti. Secondo la ricostruzione diffusa dopo l’atterraggio, il comandante originario dell’Oman e il primo ufficiale originario degli Emirati Arabi Uniti avrebbero avuto un duro alterco all’interno della cabina di pilotaggio. La situazione sarebbe degenerata fino a una vera e propria colluttazione, con uno dei due accoltellato gravemente, ora in condizioni critiche.

I sospetti ancora da chiarire

Nelle ore successive all’accaduto sono però circolate indiscrezioni che stanno attirando molta attenzione. Alcune valutazioni preliminari riportate da ambienti della sicurezza avrebbero preso in considerazione anche l’ipotesi terrorismo, perché uno dei piloti ha tentato di provocare intenzionalmente uno schianto. Si tratta di una circostanza che, al momento, non risulta confermata ufficialmente e che richiederà eventuali approfondimenti investigativi. Tuttavia, il solo sospetto ha contribuito ad aumentare la gravità dell’episodio.

Il ruolo dei passeggeri

Tra le ricostruzioni emerse dopo l’atterraggio ce n’è una particolarmente significativa. Diverse informazioni circolate nelle ultime ore indicano che alcuni passeggeri potrebbero essere intervenuti per fermare la lite e contribuire a riportare la situazione sotto controllo. Anche questo aspetto dovrà essere verificato nei dettagli, ma rappresenta uno degli elementi più discussi dell’intera vicenda.

Video e testimonianze in rete

Nel frattempo, stanno comparendo online numerosi filmati registrati dai viaggiatori presenti a bordo. I video, condivisi sui social e sulle piattaforme di messaggistica, mostrerebbero momenti di forte agitazione tra i passeggeri durante le fasi più concitate dell’emergenza. Le immagini stanno facendo il giro della rete e contribuiscono ad alimentare l’interesse sull’episodio

Volo atterrato in sicurezza

L’aereo è stato deviato verso l’Arabia Saudita ed è riuscito ad atterrare senza conseguenze per i passeggeri. L’allarme iniziale aveva fatto temere un dirottamento del volo Flydubai, ma gli elementi emersi successivamente hanno orientato l’attenzione verso quanto sarebbe accaduto tra i due piloti. Le indagini e le verifiche tecniche potrebbero ora chiarire definitivamente ogni dettaglio di una storia che ha tenuto con il fiato sospeso le autorità e i passeggeri coinvolti.

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