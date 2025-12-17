Attualità

Top of the Forbes, premiati a Roma i personaggi più influenti del 2025

di Redazione - 17 Dicembre 2025

Dall’articolo di La Presse – Gli italiani più influenti del 2025 secondo Forbes premiati in uno dei palazzi nobiliari più prestigiosi di Roma. Il magazine sceglie Palazzo Brancaccio per la consegna dei “Top of the Forbes” a dieci personalità del mondo della moda, della tecnologia, dell’industria e non solo. Una serata dedicata a imprenditori, manager e attori di successo con l’obiettivo di celebrare i migliori talenti del Paese.

Tra i premiati l’icona della moda italiana e dell’industria sostenibile Brunello Cucinelli: “Ricevere un premio è sempre un grande dono. Riceverlo da Forbes mi fa estremamente piacere, grazie davvero a Forbes per questo dono”.

Nella sua visione aziendale premiata da Forbes Italia l’attenzione verso la persona messa prima del profitto e la spiritualità come alternativa a un mondo dominato dagli algoritmi. Per dirla con le motivazioni del premio, “elevando il lusso a capitalismo umanistico”. “Abbiamo bisogno di sostituire la paura con la speranza”, dichiara a margine della cerimonia Cucinelli. “Abbiamo bisogno di credere nella provvidenza, di camminare con i piedi per terra e guardare il cielo e le stelle. Abbiamo bisogno quando siamo in difficoltà di poter chiedere aiuto al creato”.

Non solo la moda, ma anche l’università e la formazione premiati ai Top of the Forbes. È il caso di Andrea Rossi, Direttore Generale dell’Università Campus BioMedico: “Una grande emozione e una grande soddisfazione. Il lavoro è una componente fondamentale della vita che voglio condividere con tutta l’università”.

Sul palco premiata anche l’attrice Cristiana Capotondi che ironizza sul suo celebre ruolo in ‘Vacanze di Natale ’95’: “Pensavo proprio qualche giorno fa che esattamente trent’anni fa, nel 1995, ci fu la prima di ‘Vacanze di Natale ’95’. Praticamente oggi sono in età pensionabile. Ringrazio Forbes per questo riconoscimento, sono davvero onorata”.

Top of the Forbes anche al Country Manager Italia di Amazon Giorgio Busnelli per la sua “leadership nel rafforzare la presenza della sua azienda in Italia promuovendo crescita economica, innovazione e sostegno alle imprese italiane”.

Un passaggio di consegne che ha segnato la serata è stato invece quello di Oreste Pasquali, il fondatore di Tecnocasa, premiato con una doppia statuetta assieme al figlio Andrea. Ed è proprio sul modello di Tecnocasa che l’editore di Forbes Italia Danilo Iervolino ha ricordato sul palco di aver fatto la tesi di laurea. Lo ha fatto nel discorso conclusivo in cui ha augurato a tutto il gruppo editoriale di “sognare, sognare in grande, sognare di più e soprattutto sognare cose impossibili”.