Esteri

L’estrema sfida nel profondo Nord si trasforma in tragedia

di Gianluca Pascutti - 14 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Un’avventura straordinaria, concepita per sfidare i limiti umani attraverso territori del tutto incontaminati, si è trasformata in un dramma. Un giovane esploratore norvegese, Steffen Skjottelvik, di soli 29 anni ha perso la vita nel tentativo di completare una traversata epica a piedi. Il piano prevedeva di percorrere oltre 10000 chilometri partendo dal Canada orientale fino a raggiungere i confini remoti dell’Alaska. Ad accompagnarlo in questo viaggio solitario c’erano soltanto i suoi fedeli cani da slitta.

L’aggressione dei lupi e l’isolamento nella natura selvaggia

Il percorso si è rivelato fin da subito irto di insidie letali e difficoltà estreme. Oltre alle temperature rigide e alla totale assenza di centri abitati, il cammino ha riservato pericoli imprevedibili. Durante la traversata nelle regioni più isolate del territorio canadese, l’esploratore è stato sorpresa dall’attacco improvviso di un branco di lupi. Questo scontro è costato la vita a uno dei cani e ha reso la prosecuzione del cammino ancora più ardua e rischiosa.

La tragica scomparsa lungo il fiume e il ritrovamento

Nonostante le avversità, il coraggioso camminatore ha continuato ad avanzare verso la meta stabilita. I contatti satellitari si sono interrotti improvvisamente a metà agosto. Le successive operazioni di soccorso e ricerca hanno condotto alla drammatica scoperta lungo le sponde di un fiume gelato nel Manitoba nord-orientale. Il corpo dell’escursionista è stato rinvenuto privo di vita a brevissima distanza dalla tappa successiva. Le verifiche mediche hanno confermato che la causa del decesso è stato un annegamento accidentale durante il tentativo di guadare il fiume.

L’incredibile eredità lasciata dalle ultime immagini

Miracolosamente, l’altro cane della spedizione, Togo, è riuscito a sopravvivere rimanendo nei pressi del luogo dell’incidente. Insieme all’animale è stata recuperata l’intera attrezzatura video utilizzata dal giovane per documentare l’impresa. Le oltre 30 ore di filmati ad alta definizione contengono le ultime immagini registrate prima del tragico evento. Questo prezioso materiale permetterà di realizzare un film documentario postumo destinato a rendere omaggio al suo grandioso spirito d’avventura. La sua incredibile storia ha commosso profondamente molte comunità sia in Norvegia che in Canada, richiamando alla mente le atmosfere e la parabola di “Into the Wild”

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