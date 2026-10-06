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L’Amerigo Vespucci è arrivata a Trieste

La nave più bella del mondo ormeggia a Trieste in occasione della Barcolana

di Gianluca Pascutti - 6 Ottobre 2026

@ANSAfoto

L’attesa è finalmente terminata per migliaia di appassionati e curiosi. La nave scuola Amerigo Vespucci ha fatto il suo trionfale ritorno in Italia. Il veliero della Marina Militare sceglie la cornice di Trieste per concludere la straordinaria campagna navale in Nord America.

Un colpo d’occhio unico

L’imbarcazione rimarrà ormeggiata nel capoluogo giuliano dall’8 al 12 ottobre 2026. La posizione scelta è il prestigioso Molo Bersaglieri, situato proprio di fronte a Piazza Unità d’Italia. Un colpo d’occhio unico che arricchirà il programma della Barcolana58, la regata più affollata del mondo.

Un ritorno trionfale

Il soggiorno del veliero coincide con il momento clou delle celebrazioni veliche cittadine. La grande regata prenderà il via domenica 11 ottobre alle ore 10:30 nelle acque del Golfo. La presenza del veliero rappresenta un grande elemento di attrattiva per i visitatori. Accanto alla banchina d’ormeggio prende vita il Villaggio Italia. Quest’area espositiva accoglie gli ospiti con stand tematici, spazi commerciali, dibattiti culturali e aree gastronomiche. Il villaggio apre i cancelli l’8 ottobre alle ore 10:00 e proseguirà fino alle 22:00. Nei giorni successivi gli orari si allungheranno fino alle 23:30 per permettere a tutti di vivere la magia dell’evento.

Il programma degli eventi

Il calendario delle iniziative a terra appare particolarmente ricco e articolato. Presso le strutture della Stazione Marittima e del Magazzino 26 si terranno appuntamenti di grande rilevanza istituzionale. Tra questi spicca la presentazione ufficiale del Calendario 2027 della Marina Militare. I visitatori potranno assistere alla proiezione della docuserie dedicata alle storiche imprese dell’equipaggio.

Le modalità d’accesso

Per domenica 11 ottobre sono previste le aperture straordinarie della nave al pubblico dalle 14:00 alle 19:00. L’accesso a bordo richiede la prenotazione online obbligatoria sul portale dedicato. A causa della grandissima richiesta i tagliandi d’ingresso risultano già completamente esauriti. Chi non ha ottenuto il pass potrà comunque ammirare la maestosità del veliero direttamente dalle banchine del centro cittadino.

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