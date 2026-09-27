Turismo

Barcolana58: Trieste si veste di vele e per dieci giorni è la festa del mare

di Nicola Santini - 27 Settembre 2026

dal sito barcolana.it

A Trieste la Barcolana comincia molto prima della regata. Comincia quando sulle Rive aumentano gli alberi delle barche, nei caffè si discute di vento con competenza vera o presunta e il Golfo torna a essere il centro della conversazione cittadina. Dal 2 all’11 ottobre Barcolana58 presented by Generali porterà questo rito collettivo dentro dieci giorni di vela, incontri, musica e appuntamenti, fino alla Coppa d’Autunno di domenica 11 ottobre. Il filo dell’edizione 2026 è “Be Barcolana”, invito a vivere lo spirito marinaro della città attraverso oltre 500 appuntamenti in più di cento luoghi, da Trieste ad Aquileia, Grado, Lignano e al Lago dei Tre Comuni.

Il colpo d’occhio più atteso arriverà giovedì 8 ottobre, quando Nave Amerigo Vespucci entrerà nel Golfo per ormeggiarsi nel Bacino di San Giusto e restarvi fino alla regata. Intanto il centro avrà già cambiato volto. Il Villaggio Barcolana avrà il suo cuore tra piazza Unità d’Italia e piazza Verdi, raggiungendo le Rive, Cavana e quest’anno anche il Borgo Teresiano. Il Canale di Ponterosso ritroverà la sua vocazione cosmopolita tra degustazioni, laboratori, incontri e musica suonata anche da una chiatta. Oltre quaranta gli appuntamenti musicali previsti.

Da Paltrinieri alla Coppa d’Autunno, dieci giorni tra mare e terra

Barcolana comincia però dall’acqua. Nel primo fine settimana 1.500 atleti saranno impegnati contemporaneamente in diverse località della regione. A Trieste toccherà ai giovani dell’Optimist, mentre Grado ospiterà la SUP Experience e il Lago dei Tre Comuni accoglierà canoa, kayak polo, Modelvela e parapendio. Lignano porterà sulla spiaggia il canottaggio con la Beach Sprint, Aquileia proporrà Barcolana Cammina. Domenica 4 ottobre Gregorio Paltrinieri sarà protagonista della Barcolana Nuota. Avvicinandosi alla domenica della grande regata, il ritmo crescerà con il Campionato Europeo Este 24, la Barcolana Maxi, la Solaris Adriatic Cup e le regate che porteranno imbarcazioni a Trieste da Ravenna, Croazia e Slovenia.

Venerdì 9 gli equipaggi misti saranno protagonisti della Women in Sailing by Generali, progetto nato nel 2019 per favorire la presenza femminile nei ruoli di guida. Sabato 10 toccherà alle vele d’epoca della Barcolana Classic e alle regate notturne della Regionale By Night Cup, mentre ad Aurisina la Barcolana SKI avrà tra i protagonisti Kristian Ghedina e Tina Maze. La festa proseguirà anche a terra. L’8 ottobre il MIB Trieste School of Management ospiterà il debutto di Barcolana AI Sea Summit, dedicato all’intelligenza artificiale applicata all’ecosistema marino e alla blue economy.

Dal 5 al 10 ottobre tornerà al Magazzino delle Idee la rassegna letteraria “Un Mare di Racconti”. Ci saranno inoltre la Grotta Gigante trasformata in sala da concerto, la staffetta paralimpica Obiettivo Tricolore e le Barche della Legalità.

Domenica 11 ottobre arriverà infine la Coppa d’Autunno. Le vele riempiranno il Golfo e dalle Rive lo spettacolo occuperà l’orizzonte. Per entrare davvero nell’atmosfera della Barcolana, però, vale la pena arrivare a Trieste qualche giorno prima, quando la regata deve ancora cominciare e in città si parla già quasi soltanto di lei.

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