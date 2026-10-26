Esteri

Trump contro Lula, Cina e Russia gli fanno gli auguri

Da Macron alla Corea del Sud, i messaggi di congratulazioni per la riconferma. Sanchez: "Il ritorno del progressismo globale è iniziato"

di Paolo Diacono - 26 Ottobre 2026

Da Trump a Pechino, la vittoria di Lula in Brasile provoca un mare di reazioni nel mondo. Il presidente americano non è per nulla felice della rielezione del socialista alla presidenza. Ha sostenuto con forza la candidatura di Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair. La sconfitta, al tycoon, sembra un dèja-vu. “Hanno semplicemente applicato il manuale di Joe Biden in Brasile”, ha detto. All’epoca della sua prima ricandidatura, Trump ricusò la sconfitta e da quel momento scattarono i torbidi culminati nelle tensioni di Capitol Hill.

Trump contro Lula

L’analisi di Trump parte da un dato di fatto. “Bolsonaro aveva un grande vantaggio al primo turno ed era chiaramente favorito per vincere il ballottaggio”. Però, ha detto il presidente Usa, “i comunisti non cedono il potere una volta che lo ottengono”. Insomma, Washington si prepara a un altro periodo di tensione con Brasilia. Ma Flavio Bolsonaro ha già annunciato di voler contestare il risultato delle elezioni. E le tensioni potrebbero sfociare in qualche nuovo capitolo politico in Sud America.

Il resto del mondo applaude Inacio

A differenza di Trump, il mondo saluta la rielezione di Lula alla presidenza del Brasile. “La Cina ha preso atto dell’annuncio del Tribunale superiore elettorale brasiliano sulla vittoria del presidente Lula al secondo turno delle elezioni e desidera esprimere le proprie congratulazioni”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun. Che ha promesso collaborazione e vicinanza al nuovo governo. Anche l’India si congratula. “Le mie più sentite congratulazioni al mio caro amico, il Presidente Lula, per la sua straordinaria vittoria nella rielezione. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui per approfondire ed espandere ulteriormente la multiforme partnership strategica tra India e Brasile”, ha affermato il premier Narendra Modi.

L’Europa sta con Lula

Ursula von der Leyen è stata tra le prime leader Ue a congratularsi. Poi è arrivato Emmanuel Macron. “Le mie più sincere congratulazioni a Lula per la rielezione”, ha scritto su X il presidente. “Francia e Brasile hanno molto da costruire insieme”. Pedro Sanchez sogna in grande: “Una grande vittoria per il presidente Lula. Ciò che è accaduto in Brasile accadrà anche in Spagna. Il ritorno del progressismo globale è appena iniziato”. Applausi a Lula pure dalla Corea del Sud. “Sono convinto che, sulla base della fiducia e delle aspettative che il popolo brasiliano ha riposto in te, continuerai a svolgere un ruolo importante. Ti sostengo sinceramente affinché tu possa avanzare con determinazione verso il futuro del Brasile che hai immaginato”, ha scritto il presidente Lee Jae-Myung.

Le congratulazioni da Mosca

A Trump non avrà fatto piacere, ma in Russia la rielezione di Lula rappresenta una buona notizia. “Accogliamo con favore la vittoria di Lula”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Egli si impegna molto non solo per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, ma anche per il progresso dei processi all’interno dei BRICS e di altre organizzazioni, nonché per la cooperazione con la Russia sulla scena internazionale. Ci auguriamo che tutti questi processi possano proseguire in futuro”.

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