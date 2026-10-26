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Lula vince le elezioni in Brasile, Bolsonaro contesta il risultato

Le congratulazioni di Ursula von der Leyen: "Hanno vinto democrazia e multilateralismo"

di Cristiana Flaminio - 26 Ottobre 2026

Lula vince il ballottaggio ma l’avversario, Flavio Bolsonaro contesta il risultato delle elezioni in Brasile. Il presidente uscente ha vinto l’ultimo atto del voto completando una rimonta che l’aveva visto partire in svantaggio alla vigilia. Per poi portarsi al 51,8% del risultato elettorale alle urne. Un margine che, in termini assoluti, restituisce un vantaggio pari a più di 4,3 milioni di preferenze. Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair, ha già annunciato di voler chiedere l’annullamento della tornata elettorale.

Brasile: vince Lula, Bolsonaro protesta

C’è un motivo a cui s’appiglia Flavio Bolsonaro. I seggi, a Salvador de Bahia, città del Nord-est, sono rimasti aperti due ore in più rispetto a quanto previsto. Già, perché c’è stato più di un problema legato ai trasporti pubblici. Tuttavia, il tribunale superiore elettorale ha tirato dritto confermando la decisione: Lula ha vinto le elezioni in Brasile. Per il leader socialista non sarà facile il secondo mandato. Sarà un’anatra zoppa dal momento che il Parlamento è sbilanciato a destra.

Le congratulazioni di Von der Leyen

La vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva alle elezioni in Brasile è stata celebrata in un post su X anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “ Congratulazioni al mio amico Lula per la sua vittoria elettorale. In Brasile hanno vinto la democrazia e il multilateralismo. Il partenariato tra l’Europa e il Brasile è fiorente. Resteremo al vostro fianco negli anni a venire. Insieme continueremo a lavorare a stretto contatto per un commercio libero e aperto. Per un ordine globale basato su regole. E per ambiziosi obiettivi climatici”.

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