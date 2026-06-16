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Trump e i suoi 80 anni dominano su radio e tv negli ultimi 7 giorni

di Italpress - 16 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – È Donald Trump il personaggio più citato negli ultimi 7 giorni sulle radio e tv italiane: il presidente U.S.A., che proprio il 14 giugno ha festeggiato 80 anni, ha ottenuto infatti 1.472 menzioni, grazie soprattutto ai suoi annunci sull’imminente sigla dell’accordo con l’Iran. Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.

Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali radio e tv, nel periodo compreso fra lunedì 8 e domenica 14 giugno.

Medaglia d’argento per Giorgia Meloni (1.316 citazioni), intervenuta in questi giorni alla Camera e al Senato in vista della riunione del Consiglio Europeo dei prossimi 18 e 19 giugno, mentre il bronzo va a Leone XIV (1.303), che durante il viaggio apostolico in Spagna ha fra l’altro lanciato toccanti appelli sulla pace e sull’accoglienza dei migranti.

Ai piedi del podio Mediamonitor.it colloca Alberto Stasi (642), che ha lasciato il carcere dopo il via libera del Tribunale di Sorverglianza all’affidamento in prova ai servizi sociali, seguito dai protagonisti di un altro caso di cronaca nera: al quinto posto Pierina Paganelli (548 citazioni), accoltellata a Rimini nel 2023, e in settima posizione Louis Dassilva (524), il vicino di casa accusato di averla uccisa e ora assolto.

Sesto posto per Ben Gvir (538), il ministro israeliano della sicurezza nazionale iscritto dalla procura di Roma nel registro degli indagati per sequestro di persona e tortura, mentre la vittima del delitto di Garlasco, Chiara Poggi (488), ed Elon Musk (471), sotto i riflettori per la quotazione al Nasdaq di SpaceX sono rispettivamente in ottava e nona posizione. Chiude la top ten di Mediamonitor Kimi Antonelli (396), costretto al ritiro a pochi giri dalla fine del GP di Barcellona per un problema alla power unit.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).