Esteri

Trump scarica Zampolli dopo la guerra interna: cade l’amico del presidente e di Conte

L'italoamericano viene rimosso poche ore dopo l'inchiesta di Politico sulla durissima faida con il vice segretario di Stato

di Ernesto Ferrante - 16 Ottobre 2026

Paolo Zampolli non fa più parte dell’amministrazione Trump. L’inviato speciale degli Stati Uniti per le partnership globali è stato rimosso dall’incarico dopo mesi di tensioni interne culminate in uno scontro esplosivo con il vice segretario di Stato Christopher Landau. La decisione, confermata da fonti dell’amministrazione sia a Politico sia ad Abc News, è arrivata a poche ore dalla pubblicazione di un dettagliato retroscena sulle frizioni che da tempo agitavano i vertici della diplomazia americana. Per la Casa Bianca si tratta dell’ennesimo segnale di una squadra attraversata da rivalità accese, accuse reciproche e conflitti di competenze. Una realtà ben distante dall’immagine di compattezza che Donald Trump cerca di proiettare all’esterno.

Lo scontro con Landau e le accuse di insubordinazione

Al centro della vicenda ci sono decine di email dai toni incandescenti tra Zampolli e Landau. Il vicesegretario di Stato accusava l’italoamericano di travalicare sistematicamente i limiti del suo mandato, formalmente confinato alla diplomazia culturale. Secondo Landau, Zampolli avrebbe cercato di intervenire su dossier economici e politici senza alcuna autorizzazione, arrivando a compiere iniziative definite “potenzialmente illegali”. La risposta dell’inviato è stata altrettanto dura. Zampolli ha sempre sostenuto di rispondere direttamente a Trump e di essere bersaglio di una campagna ostile orchestrata dal Dipartimento di Stato. Lo scontro è degenerato in accuse di fughe di notizie ai media, richieste di indagini interne e minacce di provvedimenti disciplinari. Il caso ha assunto perfino una dimensione diplomatica quando Landau è stato costretto a chiarire ufficialmente al governo serbo che Zampolli non era autorizzato a esprimere posizioni dell’amministrazione americana al di fuori delle sue competenze.

L’uomo che vantava accesso diretto a Trump

Ex manager nel mondo della moda e figura storicamente vicina al presidente, l’italoamericano ha costruito gran parte del proprio peso politico sul rapporto personale con il tycoon. È l’uomo che nel 1998 presentò a Trump quella che sarebbe poi diventata la futura first lady, Melania. Negli anni ha coltivato relazioni trasversali anche in Italia. In più occasioni, si è descritto come amico dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, capo politico del Movimento Cinque Stelle, alimentando un profilo da mediatore internazionale capace di muoversi tra Washington e Roma. Proprio questa rete di rapporti, unita alla convinzione di godere di una corsia privilegiata verso lo Studio Ovale, avrebbe contribuito a rafforzare l’idea di poter operare oltre i confini del ruolo assegnato.

Dal caso Zacharia a Zampolli: i nodi irrisolti del trumpismo

La defenestrazione di Paolo Zampolli arriva inoltre mentre la Casa Bianca è ancora impegnata a gestire il caso di Katie Zacharia. La portavoce aveva dovuto chiarire pubblicamente la propria qualifica professionale dopo le polemiche nate attorno all’uso del termine “lawyer” invece di “attorney”, una distinzione tutt’altro che irrilevante negli Stati Uniti. Preso singolarmente, l’episodio poteva apparire marginale. Inserito nel contesto delle tensioni che hanno travolto Zampolli, restituisce però l’immagine di un’amministrazione alle prese con problemi di coordinamento, comunicazione e definizione delle responsabilità. L’uscita di scena dell’italoamericano rappresenta così molto più del siluramento di un inviato speciale. È il sintomo di una lotta interna per il controllo della macchina diplomatica americana, dove rapporti personali, fedeltà al presidente e catene di comando continuano a scontrarsi.

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