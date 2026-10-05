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TSO, cambia tutto, l’avvocato diventa obbligatorio

Maggiori diritti per i pazienti sottoposti a TSO, ecco cosa cambia con l'obbligo della difesa legale.

di Gianluca Pascutti - 5 Ottobre 2026

Una novità destinata a incidere sulle procedure del Trattamento Sanitario Obbligatorio e sulla tutela dei diritti dei pazienti. Una recente decisione della giustizia costituzionale ha introdotto un principio destinato a segnare un punto di svolta, chi viene sottoposto a TSO dovrà poter contare sull’assistenza di un avvocato durante le fasi più delicate del procedimento. Si tratta di un cambiamento rilevante perché rafforza le garanzie riconosciute alle persone coinvolte in un ricovero obbligatorio. La misura riguarda sia la convalida del trattamento sia le eventuali proroghe successive.

La nuova tutela per i pazienti

Il punto centrale della decisione riguarda il diritto di difesa. Quando una persona viene sottoposta a TSO, non sarà più lasciata sola davanti a un procedimento che può incidere profondamente sulla sua libertà personale. L’interessato potrà essere assistito da un legale di fiducia. Se ciò non avverrà, sarà comunque garantita la presenza di un avvocato nominato secondo le procedure previste dall’ordinamento. La novità assume particolare importanza nelle fasi in cui il giudice è chiamato a valutare la conferma del provvedimento o il suo eventuale prolungamento.

Perché la decisione è così importante

Il TSO rappresenta uno degli strumenti più delicati previsti dal sistema sanitario. Da una parte esiste l’esigenza di tutelare la salute della persona. Dall’altra emerge la necessità di proteggere i diritti fondamentali di chi si trova in una situazione di forte vulnerabilità. Proprio per questo motivo è stata ritenuta essenziale una tutela legale effettiva. La presenza di un professionista consente infatti di verificare che ogni passaggio della procedura avvenga nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla legge. La figura del difensore diventa così un elemento concreto di equilibrio tra esigenze sanitarie e tutela delle libertà individuali.

Maggiore attenzione alle persone fragili

Uno degli aspetti più significativi riguarda la protezione dei soggetti più vulnerabili. Non sempre chi si trova in una situazione di disagio psicologico è nelle condizioni di attivarsi autonomamente per cercare assistenza legale. La nuova impostazione punta quindi a evitare disparità di trattamento. L’obiettivo è assicurare che ogni persona possa ricevere un supporto qualificato indipendentemente dalla propria situazione economica, sociale o personale. Si tratta di un passaggio che rafforza l’effettività delle garanzie e rende più solida la tutela dei diritti individuali.

Cosa cambia nelle procedure

Dal punto di vista pratico, le procedure legate al TSO diventano più garantiste. L’assistenza legale entra infatti tra gli elementi centrali del percorso di convalida e delle eventuali proroghe. La decisione segna un’importante evoluzione del sistema, Per questo motivo la novità viene già considerata uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni nel campo delle garanzie riconosciute ai cittadini sottoposti a TSO.

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