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U2, l’annuncio ufficiale del nuovo tour mondiale nel 2027

di Gianluca Pascutti - 17 Ottobre 2026

Gli appassionati di musica rock possono finalmente festeggiare un evento atteso da lunghissimo tempo. La celebre formazione irlandese ha infatti ufficializzato l’arrivo di un progetto imponente che segnerà il panorama musicale nei prossimi anni.

Un ritorno leggendario degli U2

I quattro musicisti storici sono pronti a riprendersi la scena globale con uno spettacolo grandioso. Il nuovo viaggio dal vivo si preannuncia come uno degli appuntamenti più imponenti della storia recente dei concerti dal vivo. Per questa occasione speciale la formazione si ripresenta al completo. Sul palco torneranno insieme Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. per la gioia di milioni di fans. Il frontman e i suoi storici compagni di avventura ritroveranno l’abbraccio del pubblico negli stadi più prestigiosi del pianeta. L’energia dei fantastici quattro promette di regalare serate indimenticabili.

Un nuovo album di inediti anticipa lo show negli stadi

Tutto questo grande fermento dal vivo nasce anche dalla pubblicazione del sedicesimo lavoro discografico in studio della carriera degli U2. Il nuovo progetto si intitola Carnaval De Luz e vedrà la luce il prossimo 13 novembre. Questo lavoro discografico rappresenta un momento di svolta fondamentale nella discografia del quartetto di Dublino. I fan attendevano infatti da moltissimo tempo un disco composto interamente da brani inediti e sonorità rinnovate. La produzione musicale promette di fondere lo stile classico della band con atmosfere moderne e avvolgenti. L’attesa attorno alle nuove tracce sta già crescendo in modo esponenziale tra tutti gli appassionati.

Il lungo itinerario musicale dell’imponente spettacolo denominato Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth prenderà ufficialmente il via a partire da febbraio 2027. Gli organizzatori hanno scelto una location iconica per la prima data assoluta. Il concerto inaugurale della tournée si terrà a Città del Messico il prossimo 23 febbraio 2027. Sarà un debutto travolgente che darà l’avvio a una lunga serie di esibizioni internazionali. Ad arricchire la serata di apertura ci sarà un ospite d’eccezione di livello internazionale. L’eclettico artista Beck salirà infatti sul palco come sostenitore d’apertura ufficiale prima dello show principale. Le tappe successive toccheranno impianti selezionati in varie parti del mondo nel corso dei mesi seguenti. Il calendario completo con gli appuntamenti estivi riserverà grandi sorprese per tutti gli i gans europei.

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