Cultura & Spettacolo

U2, il ritorno dove tutto ebbe inizio

Un ritorno alle origini che racconta meglio di qualsiasi discorso il legame tra la band irlandese e la propria storia.

di Gianluca Pascutti - 26 Settembre 2026

@ANSAfoto

Cinquant’anni dopo quel semplice annuncio appeso a una bacheca scolastica, gli U2 sono tornati nel luogo che ha dato origine alla loro storia. La band irlandese ha celebrato il proprio mezzo secolo di vita con un evento dal forte valore simbolico, esibendosi davanti agli studenti della scuola dove nacque il gruppo nel 1976.

Un anniversario nel segno delle origini

La celebrazione si è svolta alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino, l’istituto frequentato dai membri della band. Proprio qui, nel settembre del 1976, il giovane batterista Larry Mullen Jr. cercò altri ragazzi con cui formare un gruppo musicale. Da quell’incontro nacque una delle realtà più influenti della storia del rock mondiale. Cinquant’anni dopo, gli stessi protagonisti sono tornati negli spazi che hanno segnato il loro primo passo artistico.

Davanti a una nuova generazione

Il concerto ha avuto come pubblico principale gli studenti della scuola e il personale dell’istituto. Un ritorno carico di emozione per Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., che hanno potuto rivivere il punto esatto da cui partì la loro avventura. L’evento ha creato un ponte tra passato e presente. Da una parte i ricordi di quattro adolescenti con il sogno della musica. Dall’altra centinaia di ragazzi che hanno assistito a una pagina di storia dal vivo.

I grandi classici che hanno segnato un’epoca

La scaletta ha proposto alcuni dei brani più amati del repertorio degli U2. Non sono mancati pezzi diventati simbolo della band come With or Without You, One, Beautiful Day, Vertigo e I Will Follow. Grande entusiasmo anche per Out of Control, il primo singolo pubblicato dal gruppo. La sua esecuzione ha rappresentato un richiamo diretto agli inizi e agli anni della formazione. Per molti fan, la scelta dei brani è stata un viaggio attraverso cinque decenni di carriera, successi e trasformazioni musicali.

Spazio anche al nuovo corso della band

L’anniversario non è stato solamente una celebrazione del passato. Gli U2 hanno infatti presentato anche materiale legato al loro nuovo progetto discografico. Durante l’esibizione sono stati proposti alcuni brani del nuovo album Carnaval De Luz, atteso nei prossimi mesi. Tra le canzoni presentate figura anche il nuovo singolo Silencio, segnale della volontà del gruppo di guardare avanti senza rinnegare la propria identità.

Una storia iniziata con un foglio appeso a una bacheca

La forza di questo anniversario sta soprattutto nel messaggio che porta con sé. Una delle band più celebri del pianeta è nata da un semplice annuncio scolastico e dall’incontro tra ragazzi animati dalla stessa passione. Cinquant’anni dopo, gli U2 hanno scelto di celebrare quel momento tornando esattamente dove tutto era cominciato. Non in uno stadio gigantesco o in un’arena monumentale, ma nella scuola che ha acceso la scintilla.

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