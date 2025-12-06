Attualità

Uccide la nonna a martellate, preso il nipote

Fermato un 30enne tradito dalla geolocalizzazione del telefono. L'aggressione dopo una lite ad Acilia

di Maria Graziosi - 6 Dicembre 2025

Uccide la nonna a martellate. Arrestato un 30enne ad Acilia, a Roma. Che aveva pure provato ad ammazzare il compagno della sua stessa madre. Una furia cieca, violenta e assassina. Si è abbattuta sull’anziana donna, di 80 anni. Che non poteva immaginare come, a volerla morta, fosse proprio il nipote. Sui fatti indagano gli agenti della Polizia di Stato. Che hanno fermato il giovane e lo hanno arrestato per il barbaro omicidio dell’anziana donna.

Uccide la nonna a martellate

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa. L’aggressione s’è verificata ad Acilia, in un’abitazione di via Giuseppe Molteni. Stando al racconto di chi abita vicino all’anziana rimasta vittima della furia brutale del nipote, era in corso una feroce lite. Urla, strilli, grida. Un caos, disordini, parole grosse. Che hanno indotto i vicini a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine. Il litigio, però, è degenerato. Imbracciato un martellato, il 30enne ha aggredito la congiunta uccidendola. E nella furia ha colpito pure il compagno di sua madre che, evidentemente, aveva tentato di calmare il giovane. Senza riuscirci. Per sua fortuna, se l’è cavata: medicato in ospedale, dove è stato ricoverato in codice giallo.

Tradito dalla geolocalizzazione del telefono

Gli agenti della polizia di Stato non ci hanno messo poi molto a rintracciare l’uomo che aveva ucciso la nonna a martellate. È bastato seguire, come Pollicino, le tracce digitali rilasciate dal servizio di geolocalizzazione del suo stesso telefono. Dopo l’aggressione, il 30enne era scappato e aveva preso un treno della Roma-Lido. Ma è stato bloccato nell’area della zona Ostiense dalle parti di viale Giustiniano Imperatore. Ora si indaga sui motivi che hanno fatto insorgere la discussione alla base della tragedia. L’inchiesta è affidata ai poliziotti che hanno intenzione di andare fino in fondo alla vicenda per fare piena chiarezza attorno a un fatto di sangue che ha turbato la Capitale.