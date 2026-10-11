Attualità

Regno Unito, scavalca recinto dello zoo e muore sbranato da una tigre

di Emily Gabrielli - 11 Ottobre 2026

Tragedia nello Yorkshire Wildlife Park, lo zoo situato nei pressi di Doncaster, nel nord dell’Inghilterra, dove un uomo è morto dopo essere stato aggredito da una tigre. A riferire l’accaduto è stata la polizia del South Yorkshire.

Morto dopo l’aggressione di una tigre: la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe scavalcato intenzionalmente le barriere di sicurezza che delimitano l’area riservata alle tigri siberiane, finendo all’interno del recinto di uno degli animali.

A quel punto, una delle tigri lo avrebbe attaccato, provocandogli ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, con ambulanze, un elicottero e personale medico. Nonostante l’imponente mobilitazione dei mezzi di emergenza, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Restano da chiarire nel dettaglio le circostanze che hanno preceduto l’aggressione.

Yorkshire Wildlife Park evacuato, la tigre è stata messa in sicurezza

Dopo l’incidente, l’intera struttura è stata evacuata e la direzione ha disposto la chiusura del parco per tutto il fine settimana. Le forze dell’ordine hanno precisato che l’animale coinvolto nell’aggressione è stato messo in sicurezza all’interno del proprio recinto. Non sussisterebbero, quindi, ulteriori rischi per i visitatori o per la popolazione.

La dirigenza dello Yorkshire Wildlife Park ha confermato la piena collaborazione con gli investigatori per ricostruire l’accaduto. Allo stesso tempo, ha rivolto un appello al pubblico affinché eventuali filmati della tragedia non vengano diffusi o condivisi sui social network, nel rispetto delle persone coinvolte.

L’area interessata dall’incidente è denominata Land of the Tigers. Si tratta di uno spazio dedicato alle tigri siberiane, che i visitatori possono osservare da una passerella rialzata lunga circa 300 metri. Il percorso consente di ammirare gli animali all’interno di un habitat che comprende una zona boschiva, un prato e uno specchio d’acqua con cascata.