Politica

Roberto Vannacci, il flash mob e lo sfottò di Cateno De Luca

Il leader di Sud chiama Nord: "Finirà a candidarsi per le primarie del campo santo"

di Angelo Vitale - 14 Ottobre 2026

Il flash mob davanti a Montecitorio organizzato da Futuro Nazionale ."Siamo molto colpiti in negativo"sulla scelta della premier Giorgia Meloni contro l'accordo degli Stati Uniti con Putin sul gasolio perchè "continua a sostenere la linea di dare soldi e arimi a Kiev. Serve un accordo con la Russia sui carburanti" ha affermato il capogruppo di Futuro Nazionale, Edoardo Ziello

Scontro a distanza fuori Montecitorio: Futuro Nazionale attacca sulle sanzioni, De Luca affonda i “vannacciani”.

Piazza Montecitorio

L’esterno della Camera si trasforma nel teatro di un vivace botta e risposta a distanza. La geopolitica dell’energia e la polemica d’aula si incrociano a pochi metri dall’ingresso attraversato dai parlamentari.

Da un lato, il flash mob di Futuro Nazionale contro le posizioni dell’esecutivo sulla crisi energetica. Dall’altro, l’affondo ironico di Cateno De Luca (Sud chiama Nord) rivolto al movimento guidato da Roberto Vannacci.

Il flash mob di Futuro Nazionale: “Accordo con la Russia sui carburanti”

Esponenti e parlamentari di Futuro Nazionale si sono radunati davanti all’edificio parlamentare esibendo uno striscione dal messaggio esplicito: “Gasolio, dall’accordo Usa-Russia un’unica lezione – Ora tocca all’Italia”.

La contestazione del gruppo, concentrata sulla linea di politica estera seguita dal governo italiano, in netto contrasto con le ultime aperture d’oltreoceano sul fronte degli approvvigionamenti energetici.

L’attacco del capogruppo Edoardo Ziello: “Siamo molto colpiti in negativo dalla scelta della premier Giorgia Meloni contro l’accordo degli Stati Uniti con Putin sul gasolio”. Eancora, la critica alla decisione di “continuare a sostenere la linea di dare soldi e armi a Kiev”, chiedendo invece un’intesa diretta con Mosca per mitigare i costi dei carburanti.

La posizione di Fn con Laura Ravetto

Sulla stessa linea la deputata Laura Ravetto, che ha ribadito la spaccatura: “Giorgia Meloni va nella direzione opposta e questo è sicuramente un problema per noi. Muoveremo in Aula la nostra contrarietà”.

La replica di Cateno De Luca: “Vannacciani in ritirata strategica”

A far da controcanto all’iniziativa di Futuro Nazionale presente lo stesso Roberto Vannacci, le battute di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, intervenuto in un punto stampa organizzato negli stessi minuti a breve distanza dal piazzale.

Con la consueta verve polemica, De Luca ha ironizzato sulla collocazione politica dei sostenitori del generale.

“I vannacciani sono in ritirata strategica – ha detto-. Vannacci si candiderà alle primarie del campo largo, così gli dà il colpo secco e diventa il camposanto”. Toni accesi, nel quadro di una giornata parlamentare infuocata.