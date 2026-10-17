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Diego Spagnoli lascia Vasco Rossi

di Gianluca Pascutti - 17 Ottobre 2026

Diego Spagnoli lascia Vasco Rossi dopo 44 anni di collaborazione. La notizia ha sorpreso il pubblico del Blasco e arriva alla vigilia di un appuntamento storico. Nel 2027 Vasco Rossi festeggerà infatti i 50 anni di carriera con dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma. Spagnoli ha annunciato personalmente la sua decisione. Lo storico direttore di palco ha chiarito subito un punto, la scelta di lasciare è stata esclusivamente sua. Nessun direttore artistico e nessun vertice avrebbe deciso il suo allontanamento.

Una separazione dopo 44 anni

Il rapporto tra Diego Spagnoli e Vasco Rossi era iniziato nel 1982. In questi decenni Spagnoli è diventato una presenza familiare per milioni di spettatori. Non era soltanto il direttore di palco, era anche uno dei volti più riconoscibili dei concerti. Il suo ruolo era diventato parte integrante dello spettacolo. Diego era infatti protagonista anche del momento finale dei concerti, prestava la band e interagiva con il pubblico come lui sapeva fare. Un momento che al termine dello spettacolo tutti attendevano. Ora quella presenza non ci sarà nei concerti del 2027. Spagnoli ha però scelto di non spiegare pubblicamente le ragioni profonde della sua decisione, l’ha definita come una questione personale.

La versione di Vasco Rossi

A spiegare cosa sarebbe accaduto è stato successivamente Vasco Rossi. Il cantante ha raccontato di una discussione avvenuta durante le prove. Secondo Vasco, quel confronto sarebbe avvenuto davanti ad altre due persone. Il cantante ha ammesso di essere stato nervoso e teso. Ha quindi riconosciuto di aver detto a Spagnoli ciò che pensava. Diego si sarebbe sentito offeso, Vasco ha espresso il proprio dispiacere per quanto accaduto. La ricostruzione del cantante aggiunge però un elemento importante, secondo Vasco, la decisione di Spagnoli non sarebbe nata soltanto da quella discussione.

Il ruolo dell’intervista di Red Ronnie

Nel caso entra anche Claudio “Il Gallo” Golinelli. Lo storico bassista di Vasco ha parlato della vicenda durante un’intervista con Red Ronnie. Il Gallo ha spiegato di non conoscere i motivi della possibile separazione. Ha però raccontato di avere notato qualcosa di diverso nel rapporto tra Vasco e Spagnoli già l’anno precedente. La conversazione è diventata centrale dopo l’annuncio ufficiale. Spagnoli ha infatti richiamato pubblicamente proprio le parole pronunciate dal Gallo. La frase conclusiva di Golinelli, particolarmente netta, ha alimentato ulteriormente il dibattito. Il riferimento è stato interpretato come una possibile frecciata nei confronti dello storico collaboratore.

Vasco e Spagnoli, il botta e risposta

Vasco ha poi contestato la lettura data da Spagnoli. Il cantante ha sostenuto che la decisione era maturata già da tempo. Secondo la sua ricostruzione, i due si sarebbero sentiti più volte negli ultimi tre mesi. Vasco avrebbe verificato in quelle occasioni la volontà ormai definitiva di Spagnoli. Il cantante ha inoltre spiegato di aver iniziato a cercare un sostituto. Una necessità legata soprattutto all’organizzazione dei concerti del 2027. Spagnoli, dal canto suo, ha mantenuto la propria posizione e non ha rivelato il motivo personale dell’addio. Vasco ha riconosciuto l’importanza dello storico collaboratore. Ha però ribadito che lo spettacolo andrà avanti. Dopo 44 anni, dunque, una delle collaborazioni più longeve della musica italiana si interrompe proprio alla vigilia del grande appuntamento romano. E l’intervista di Red Ronnie al Gallo ha finito per diventare uno dei passaggi più discussi di questa separazione.

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