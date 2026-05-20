Vitamina D, due giorni di confronto tra ricerca e pratica clinica

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Incontro sul ruolo del colecalciferolo tra evidenze e nuove sfide

di Askanews - 20 Maggio 2026

Verona, 20 mag. (askanews) – Venerdì 22 e sabato 23 maggio, Verona ospiterà un incontro dedicato al ruolo della Vitamina D nella salute ossea e muscolo-scheletrica. Un appuntamento che riparte dal lavoro di ricerca avviato quasi trent’anni fa con l’obiettivo di rileggere criticamente quanto emerso fino a oggi. Ha parlato così il Prof. Davide Gatti, associato di Reumatologia Università di Verona e Presidente eletto della società SIOMMMS: “Ci confronteremo molto su temi caldi della vitamina D, sugli effetti scheletrici, su quelli extrascheletrici, sul ruolo nella pratica clinica, su come dosarla, su quali sono i limiti dei dosaggi, quali sono le soglie ideali e questo credo che ci permetterà di arrivare a chiarire molti dei punti oscuri che, purtroppo, sono ancora presenti e che rendono molto spesso la vitamina D utilizzata poco e soprattutto male”.

La prima giornata sarà dedicata all’evoluzione scientifica del colecalciferolo, dalle basi fisiopatologiche ai temi più discussi della pratica clinica: appropriatezza prescrittiva, limiti terapeutici e interpretazione delle evidenze disponibili. “La vitamina D, come sapete, riguarda diverse attività fisiologiche in ambiti diversi, con specialità diverse, quindi richiede una discussione aperta, un confronto aperto per capire quali sono le certezze, ma anche per capire quali sono i versanti da esplorare sia in termini di ricerca che di applicazioni cliniche” ha aggiunto il Prof. Maurizio Rossini dell’Unità di Reumatologia dell’Università di Verona.

La seconda giornata guarderà invece al presente e al futuro, mettendo a confronto dati real-world, impatto sulla salute pubblica e contributi provenienti da diverse discipline mediche. Un approccio pensato per definire con maggiore chiarezza il reale perimetro di utilizzo della Vitamina D.

“Si stanno esplorando e stanno venendo fuori dalla ricerca anche alcuni aspetti originali, anche in ambito extrascheletrico. Pensiamo a quello muscolare, pensiamo all’ambito metabolico come il diabete, pensiamo anche a quello cardiovascolare e anche immunologico, non c’è dubbio” ha concluso Rossini.

L’incontro adotterà un taglio multidisciplinare e critico, orientato al confronto tra specialisti e società scientifiche. L’obiettivo finale sarà favorire indicazioni condivise per un utilizzo appropriato, sostenibile e scientificamente fondato del colecalciferolo nella pratica clinica.