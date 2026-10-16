Esteri

Dramma al parco faunistico, la tragica scomparsa di William Chapman tra sofferenza e polemiche

I drammatici momenti prima dell'aggressione del felino e le accuse della famiglia a Trump

di Gianluca Pascutti - 16 Ottobre 2026

Un terribile evento ha sconvolto i visitatori del Yorkshire Wildlife Park a Doncaster. Un giovane ragazzo è riuscito a superare le barriere di sicurezza. Camminava nei pressi della struttura indossando le cuffie, successivamente si è arrampicato sulla recinzione protettiva ed è entrato nell’area dei felini. Una volta all’interno si è sdraiato a terra davanti all’animale, la tigre siberiana Altai ha reagito all’intrusione con il suo istinto felino. L’attacco è durato pochissimi istanti ed è risultato purtroppo fatale. Gli accertamenti medici hanno confermato che il decesso è avvenuto per gravi traumi multipli, la dirigenza del parco ha annunciato che il felino non verrà abbattuto.

La vittima

William Chapman era un giovane con un passato nel mondo dello spettacolo. Durante l’infanzia aveva studiato recitazione presso la Jackie Palmer Stage School. Successivamente aveva partecipato ad alcune produzioni per la televisione britannica. Tra queste spicca la commedia May Contain Nuts insieme agli attori Shirley Henderson e Darren Boyd. Aveva inoltre interpretato il medico Edward Jenner nel programma True Stories. I familiari hanno spiegato il momento difficile che il giovane stava vivendo “lottava da anni contro problemi psichiatrici ed era seguito con cure mediche”

I filmati online e i messaggi di Donald Trump

La tragedia ha generato accese discussioni sul web a causa delle immagini diffuse in rete. Molti utenti hanno pubblicato i filmati dell’aggressione sulle varie piattaforme social. Sulla vicenda è intervenuto pubblicamente anche Donald Trump. Il magnate americano ha ripubblicato le immagini della tragedia sulla piattaforma Truth Social. Subito dopo ha condiviso un filmato sintetico generato con intelligenza artificiale. Il video mostrativo raffigurava Trump mentre lottava e poi abbracciava una tigre. La diffusione di questo materiale ha provocato la forte indignazione della famiglia. I parenti hanno condannato l’uso speculativo di queste immagini dolorose.

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