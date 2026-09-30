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“2027 – Anno della Cultura e del Turismo Italia-India”, riunito il Gruppo di lavoro tra i Ministeri dei due Paesi

di Italpress - 30 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta ieri la riunione del Gruppo di lavoro tra i Ministeri del Turismo di Italia e India per favorire lo scambio di idee, programmare attività congiunte e consolidare le relazioni turistiche tra le due Nazioni, in vista del “2027 – Anno della Cultura e del Turismo Italia-India”, annunciato ufficialmente a Roma a maggio 2026 durante l’incontro tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro indiano Narendra Modi.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto operativo per definire ambiti di collaborazione, progettualità condivise e iniziative di promozione reciproca, con l’obiettivo di rafforzare i flussi turistici, valorizzare i patrimoni culturali e favorire nuove opportunità per le imprese e i territori di entrambi i Paesi. Il 2027 sarà un’occasione strategica per consolidare il dialogo tra Italia e India e per costruire un partenariato turistico stabile e di lungo periodo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).