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Italia-Algeria, Pichetto incontra l’omologo Adjal: “L’idrogeno rafforzerà la sicurezza energetica”

di Italpress - 30 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, appena arrivato ad Algeri per partecipare alla seconda riunione Pentaministeriale sul Corridoio meridionale dell’idrogeno, ha incontrato il Ministro dell’Energia e delle energie rinnovabili algerino, Mourad Adjal.

È stata una occasione per confermare l’eccellente rapporto instaurato tra i due paesi in ambito energetico e per esplorare nuove opportunità di collaborazione tra Italia e Algeria. È stata inoltre ribadita, durante il bilaterale, la possibilità di rafforzare le interconnessioni tra i due Paesi.

“L’idrogeno rappresenta per l’Italia una delle soluzioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione con il fine ultimo di raggiungere la neutralità climatica al 2050” ha sottolineato il ministro Pichetto Fratin.

“Inoltre – ha aggiunto, dialogando con il ministro Adjal – l’idrogeno potrà contribuire in modo importante all’aumento della sicurezza energetica dei nostri Paesi diversificando gli approvvigionamenti e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. Questo è anche uno dei motivi per i quali il progetto è stato inserito nel Piano Mattei promosso dal Governo italiano, che si basa su di un modello di opportunità, benefici e sviluppo condiviso”.

– foto ufficio stampa Mase –

(ITALPRESS).