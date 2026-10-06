Sport

Addio a Ennio Vitanza

Il giornalismo italiano piange una vera leggenda della Rai

di Gianluca Pascutti - 6 Ottobre 2026

Il mondo dell’informazione e dello sport italiano piange la scomparsa di una figura iconica. All’età di 92 anni si è spento Ennio Vitanza. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nel panorama radiotelevisivo nazionale. Vitanza ha rappresentato per decenni un modello assoluto di eleganza, garbo e profonda cultura professionale.

Una carriera storica al servizio dell’Informazione

Il percorso professionale di Ennio Vitanza nell’azienda radiotelevisiva pubblica inizia negli anni Sessanta. Attraverso decenni di attività, la sua presenza professionale ha arricchito i palinsesti del TG1 e del TG2. Il giornalista ha raccontato con estrema precisione le trasformazioni sociali dell’Italia moderna. La sua voce autorevole ha accompagnato generazioni di telespettatori attraverso i momenti più significativi della storia recente.

Dalla Domenica Sportiva al grande ciclismo

La popolarità di Vitanza resta indissolubilmente legata alle grandi trasmissioni sportive nazionali. Tra i programmi più seguiti spiccano senza dubbio La Domenica Sportiva e Domenica Sprint e 90° Minuto con il grande Paolo Valenti. Il giornalista ha legato il proprio nome in modo speciale al ciclismo. Le sue cronache del Giro d’Italia e del Tour de France rimangono esempi insuperabili di narrazione sportiva. Ogni racconto sapeva unire l’aspetto agonistico al contesto umano dei corridori.

Un esempio di garbo e professionalità

La figura di Ennio Vitanza si è sempre distinta per uno stile comunicativo misurato e sobrio. Oltre allo sport, il giornalista ha curato importanti servizi dedicati alla cultura e alla cronaca. La sua scrittura raffinata trasformava ogni cronaca in un momento di elevato spessore culturale. I colleghi ricordano la sua immensa deontologia e una straordinaria attenzione al linguaggio.

L’eredità lasciata nel panorama radiotelevisivo

La scomparsa del celebre giornalista lascia un ricordo indelebile tra colleghi e appassionati. La sua lezione professionale rimane un punto di riferimento fondamentale per le nuove generazioni di cronisti. Il giornalismo italiano perde un maestro in grado di raccontare le emozioni con rara precisione. Il suo stile unico continuerà a ispirare chiunque decida di intraprendere questa complessa professione.

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