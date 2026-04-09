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Addio a Mario Adorf, l’attore è morto a 95 anni

L'artista è morto nel suo appartamento di Parigi

di Maria Graziosi - 9 Aprile 2026

È morto l’attore Mario Adorf. Aveva 95 anni. Il lutto nel mondo del cinema. La notizia del decesso dell’artista è arrivata questa mattina. La morte avrebbe colto l’attore nel suo appartamento di Parigi. La Dpa, citando il manager dell’artista, Michael Stark, ha confermato le voci. Stando a quanto avrebbe riportato la moglie, Adorf si sarebbe ammalato di recente. E, forse, è stata proprio la malattia a causare la morte che ha commosso tutto il mondo del cinema.

Addio a Mario Adorf

Era nato in Svizzera, Mario Adorf. Da madre tedesca e padre italiano. L’8 settembre del 1930. Il suo talento, eclettico, accompagnato da un’innata attitudine alla recitazione, gli ha consentito di calcare le scene e poi di attraversare tutte le stagioni del cinema. Soprattutto quello italiano. Il festival di Locarno, in Svizzera, nel 2016 lo aveva insignito del premio alla carriera. Una carriera lunga e ricca di apparizioni, ruoli e momenti iconici che hanno fatto la storia culturale del Paese.

Da Operazione San Gennaro al poliziottesco poi Herzog

La lunga carriera di Mario Adorf ha segnato la storia della commedia all’italiana. Tra gli altri, ha preso parte al mitico Operazione San Gennaro, con Nino Manfredi. Poi il suo impegno è proseguito nel filone, appena nato ma già promettente, del cosiddetto poliziottesco. Le sue apparizioni in film come La Mala Ordina, La polizia ringrazia e Milano Calibro nove. Poi, negli anni ’80, l’incontro con Herzog per Fitzcarraldo che, però, si tramuta in un’occasione persa per vicende di set. Negli anni aveva ottenuto proposte interessanti da registi come Sam Penckinpah e Francis Ford Coppola. Ma non se ne fece niente. Si cimentò, tra le altre cose, pure come cantante e autore. Negli anni ’90 un’incursione nel pop nella serie tv Fantaghirò.