Cinema

Addio a Udo Kier, una vita sul set tra Warhol, Fassbinder e von Trier

L'attore tedesco aveva 81 anni. La lunga carriera tra incontri, blockbuster e cinema d'autore

di Maria Graziosi - 24 Novembre 2025

Il mondo del cinema è a lutto: è morto Udo Kier. L’attore tedesco aveva 81 anni e da tempo viveva negli Stati Uniti, a Palm Springs. Una lunga e intesa carriera lo aveva portato a condividere il set collaborando con personaggi di spicco del cinema e dell’arte più in generale. Da Andy Warhol fino a Lars von Trier. È apparso in ben duecento film. Il sodalizio con Gus Van Sant e tutta una serie di apparizioni in ruoli secondari ma ugualmente importanti in pellicole che si sono rivelate dei veri e proprio blockbuster di caratura internazionale.

Frankenstein e Dracula: il volto di Udo Kier

La carriera dell’attore tedesco registra una svolta all’inizio degli anni ’70. Quando recita in due film di Paul Morrissey, prodotti da Andy Warhol. Prima Frankenstein e poi Dracula di sangue. Il primo nel 1973, il secondo un anno dopo. Kier interpreta i protagonisti e per primo traccia un segno di sberleffo su due icone del cinema, su alcuni personaggi fino a quel momento intoccabili della tradizione dei set dentro e fuori gli Stati Uniti. Da lì, diventa uno degli attori più ricercati dal cinema europeo di quegli anni. Lavora con Fassbinder fino a incontrare Van Sant. Un incontro, per Kier, decisivo.

Viaggio in America

All’inizio degli anni ’90 è già un punto di riferimento per Lars von Trier. Era cominciato tutti dagli anni ’80 con ’Epidemic’. Poi Udo Kier è apparso nel film Europa del 1991, prima di apparire in diversi episodi della longeva serie horror-thriller di von Trier ’The Kingdom’ per tutti gli anni ’90 e 2000. Le loro altre collaborazioni cinematografiche includono ’Le onde del destino’, ’Dancer in the Dark’, ’Dogville’, ’Melancholia’ e ’Nymphomaniac: Vol. II’. Negli anni ’90 diventa pop e prende parte a blockbuster Usa come Ace Ventura e Armaggedon. Sul perché aveva deciso di fare l’attore, aveva spiegato in un’intervista: “Mi piace l’attenzione”.