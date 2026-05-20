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Grey’s Anatomy va in Texas: ecco perché

Una scelta non casuale. Chi ci sarà, chi non ci sarà, cosa accadrà

di Elizabeth Costello - 20 Maggio 2026

L’universo di Grey’s Anatomy si espande davvero: Abc ha ufficialmente ordinato una nuova serie spin off ambientata in un ospedale rurale del West Texas. Non è più un rumor o un’ipotesi da fan forum: il progetto è stato confermato. ne scrivono da giorni Deadline, Variety ed Entertainment Weekly.

Grey’s Anatomy va in Texas

La nuova serie, ancora senza titolo ufficiale, sarà ambientata in un “rural medical center” del Texas occidentale. una struttura descritta come “l’ultima possibilità di cura prima di miglia di nulla”. Una svolta radicale rispetto all’atmosfera urbana e ultra-specializzata del Grey Sloan Memorial di Seattle.

Dietro il progetto, nomi pesantissimi del franchise: Shonda Rhimes, l’attuale showrunner Meg Marinis e anche Ellen Pompeo come executive producer.

Marinis, originaria del Texas, ha spiegato che l’obiettivo è raccontare nuove storie mantenendo il cuore emotivo che ha reso Grey’s Anatomy un fenomeno mondiale.

Una scelta non casuale

La scelta del Texas non è casuale. Secondo i media americani, la serie punterà su casi medici estremi, isolamento geografico, scarsità di personale sanitario e tensioni sociali tipiche delle aree rurali degli Stati Uniti.

Un cambio di tono che potrebbe riportare il franchise a una dimensione più cruda e intensa, molto diversa dagli ultimi anni della serie madre.

Le novità

Un altro dettaglio importante: a differenza di Private Practice e Station 19, il nuovo spin off non nascerà attorno a un personaggio principale già esistente. La produzione introdurrà infatti un cast quasi completamente nuovo, anche se crossover e guest star restano possibili. Tra i nomi più chiacchierati dai fan c’è quello di Catherine Fox, interpretata da Debbie Allen.

Sul fronte assenze, sembra invece improbabile un ritorno stabile di Meredith Grey. Ellen Pompeo continuerà a essere coinvolta soprattutto dietro le quinte, mentre la serie principale proseguirà con la stagione 23 già confermata da Abc.

Il debutto

Il debutto è previsto per la midseason americana 2027, quindi tra inizio e primavera del 2027. Abc avrebbe già dato un ordine diretto alla serie senza passare da un pilot tradizionale, segnale di forte fiducia nel progetto e nella potenza del brand Grey’s Anatomy.