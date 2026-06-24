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Ail Palermo-Trapani presenta il bilancio sociale 2025 e lancia un centro polifunzionale / Video

di Italpress - 24 Giugno 2026

PALERMO (ITALPRESS) – I passi avanti degli ultimi anni sono stati incredibili, ma fermarsi non è consentito e il percorso può andare avanti solo con la partecipazione della società civile: questo il principale messaggio che emerge dall’incontro ‘Molte vite ricominciano dalla ricerca’, organizzato dall’Ail Palermo-Trapani in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo. Presenti tra gli altri il presidente di Ail Palermo Pino Toro, l’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano, il presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo Toti Amato, il responsabile Sviluppo territorio Sicilia di UniCredit Vincenzo Evola, il dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione Giacomo Scalzo e l’assessore comunale alle Politiche giovanili Fabrizio Ferrandelli. L’appuntamento è stato non solo un’occasione per fare un riepilogo dei traguardi raggiunti dall’associazione negli ultimi tempi in termini di educazione alla solidarietà, promozione della ricerca scientifica e assistenza ai malati, ma anche di annunciare le prossime iniziative in programma. La prima riguarda la sottoscrizione, avvenuta proprio a evento in corso, della proroga della convenzione tra Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello e Ail per i prossimi vent’anni; la seconda è invece relativa alla nascita di un nuovo Centro polifunzionale dell’associazione in via Praga a Palermo, un luogo in cui i pazienti possano trovare risposte gratuite e un sostegno a 360 gradi.

Ail ha inoltre presentato il bilancio sociale per il 2025: i numeri parlano di 359 volontari sul territorio, 6.224 donatori attivi, 324 organizzazioni che sostengono le iniziative, 215 partecipanti ai percorsi di formazione, 896 notti di ospitalità offerte tra pazienti e caregiver nelle Case Ail Coccinella e Chiocciola, 42.000 chilometri percorsi dalle abitazioni ai centri di cura con il servizio navetta per i pazienti che ne avessero bisogno, altri 90.503 chilometri per trasferimenti da altre province ai centri specialistici regionali e nazionali, 424 pazienti e 21 familiari accompagnati con il servizio di psico-oncologia, 201 accessi garantiti all’ambulatorio di nutrizione clinica, 11 pazienti adulti con assistenza domiciliare per un totale di 266 accessi, 82 studi clinici finanziati, 47 scuole raggiunte per educare al dono, 740.000 euro raccolti tra campagne di Pasqua, Natale, 5×1000 ed eventi; infine, l’esercizio 2025 è in positivo di 124.821 euro, per un totale di 1.257.008 di entrate.

“Questo è un appuntamento importante, perché serve a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi dei tumori del sangue e a rappresentare i servizi che Ail offre ai pazienti – sottolinea Toro -. Oggi la leucemia è un male guaribile, oltre il 70% delle patologie ematologiche vengono guarite e tutto questo lo dobbiamo alla ricerca, ai nostri ricercatori e al sostegno della società civile. Il 50% dei fondi dedicati alla ricerca provengono da privati, liberi cittadini, fondazioni e aziende: senza questo sostegno oggi probabilmente la ricerca non avrebbe fatto questi passi da gigante, quindi giornate come questa servono a far conoscere queste cose e spingere i cittadini ad essere presenti nel sostegno alle nostre campagne e ai nostri ricercatori. Oltre il 70% dei pazienti oggi guariscono grazie ai nuovi trattamenti, ai nuovi farmaci, all’approccio delle immunoterapie: ci sono anche da considerare le terapie mirate che oggi fanno sì che un paziente possa essere guarito e trattato senza gli effetti collaterali in un tempo. Oggi in Italia abbiamo circa 30mila casi l’anno di leucemia e delle varie forme di tumori del sangue, ma abbiamo anche 500mila persone che convivono con la malattia grazie alla cronicizzazione e ai passi avanti compiuti: queste persone vanno sostenute, prese in carico, aiutate in tutti i modi compresi il sostegno psicologico, l’assistenza del nutrizionista, l’attività fisica”. Per quanto riguarda il Centro polifunzionale, aggiunge, si tratta di “un progetto per il quale chiameremo a sostegno tutta l’opinione pubblica palermitana: sarà un punto d’incontro dei pazienti, un luogo dove possono essere offerti gratuitamente questo tipo di trattamenti e dove possono riunirsi medici e caregivers. Questi ultimi rimangono il sostegno principale: il welfare più importante del nostro paese sono i parenti, gli amici e i volontari. Ci stiamo battendo a livello nazionale affinché i caregivers abbiano un aiuto sul piano del lavoro, dei contributi, dei diritti e altro, ma al contempo stiamo coltivando l’opportunità di informare sempre meglio i caregivers sulla malattia e aiutarli a fare il loro servizio: nascerà una sorta di scuola dei caregivers e questo lo faremo in questo Centro polifunzionale, dove speriamo di essere un punto di riferimento per i pazienti di Palermo”.

