Italpress Notizie Agroalimentare

Il Made in Italy protagonista al Summer Fancy Food Show 2026

di Italpress - 24 Giugno 2026

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dal 28 al 30 giugno, presso il Javits Center di New York, si apre la 70^ edizione del Summer Fancy Food Show, la più grande fiera del Nord America dedicata al settore specialty food e beverage. L’Italia è presente con oltre 300 aziende, confermando il proprio ruolo di primo piano in una manifestazione che cresce ogni anno per qualità degli espositori e impatto commerciale. Il Padiglione Italiano è la presenza internazionale più ampia della fiera, con aziende specializzate nei comparti più rappresentativi del Made in Italy: pasta, conserve, salumi, formaggi, olio extravergine d’oliva, aceto, prodotti da forno, dolciaria, salse, specialità gourmet e beverage.

Particolarmente significativa la partecipazione territoriale, con la presenza di numerose Regioni italiane tra cui Calabria, Campania, Sicilia, Lazio (Arsial), Puglia (Unioncamere), Piemonte, Marche, Liguria e Sardegna e di enti come Anicav, Consorzio Edamus, IDM Südtirol, Tradizione Italiana e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

La consueta presenza dell’ICE – Italian Trade Agency, con spazi di networking come la ICE Lounge, contribuisce a rendere la partecipazione italiana più coesa e strategica.

Un’edizione che arriva nel segno del riconoscimento UNESCO della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, che ICE celebra insieme a tutte le aziende presenti.

“Il Summer Fancy Food Show è il punto d’incontro più autorevole tra industria, distribuzione, innovazione e cultura del cibo a livello internazionale – ha detto Bill Lynch, Presidente, Specialty Food Association -. New York ha una capacità unica di attrarre buyer, importatori, distributori, media e professionisti da tutto il mondo, rendendo la manifestazione estremamente dinamica e concreta dal punto di vista commerciale. Per il Made in Italy rappresenta una piattaforma straordinaria: gli operatori americani continuano a riconoscere all’Italia autenticità, qualità, tradizione e capacità di innovazione, e questo rende il Padiglione Italia uno dei grandi protagonisti dell’evento”.

“Anche quest’anno l’Italia sarà presente con oltre 300 aziende alla 70 edizione del Summer Fancy Food – le parole di Erica Di Giovancarlo, Direttrice ICE New York e Coordinatrice Rete Agenzia ICE in USA -. È uno degli appuntamenti più importanti per ICE e per le aziende italiane del settore alimentare. L’Italia resta saldamente al primo posto tra gli esportatori europei e occupa la terza posizione in assoluto tra i paesi fornitori, nonostante il particolare momento storico che vede un rallentamento delle importazioni statunitensi dall’Italia. Le principali categorie di prodotti agroalimentari italiani importati negli USA – vino, olio d’oliva, salse e conserve vegetali, acque e formaggi – rappresentano complessivamente quasi i due terzi del valore totale delle importazioni del settore agroalimentare”. “L’Italia – ha aggiunto – mantiene il primo posto come fornitore di formaggi, acque, pasta, aceti e gelato, mentre si colloca al secondo per olio e vino. Le aziende italiane affrontano la sfida dei tempi continuando a investire nel mercato statunitense, facendo squadra insieme ad ICE Agenzia e agli organizzatori della fiera, confermando l’interesse in un mercato diventato, negli anni, fondamentale. ICE Agenzia celebra insieme alle aziende italiane il riconoscimento UNESCO della cucina italiana quale patrimonio intangibile dell’umanità e l’eccellenza dei prodotti italiani, sempre apprezzati nel mercato americano”.

“Accompagnare le aziende italiane al Summer Fancy Food Show significa lavorare su un percorso che va ben oltre la partecipazione fieristica – ha sottolineato Donato Cinelli, Presidente, Universal Marketing – agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association -. In questi anni abbiamo costruito un sistema di servizi, relazioni e supporto operativo che permette agli espositori di arrivare a New York nelle migliori condizioni possibili, concentrandosi sul business e sulle opportunità di mercato. Conosciamo a fondo sia le esigenze delle aziende italiane sia le dinamiche del mercato americano. Il nostro obiettivo è che ogni azienda percepisca il Padiglione Italia non come uno spazio espositivo, ma come una piattaforma reale di valorizzazione del Made in Italy negli Stati Uniti”.

– foto GP Communication North America Inc –

(ITALPRESS).