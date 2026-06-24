Iran, Meloni: “Memorandum intesa positivo ma contesto resta precario”

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Restano centrali dossier nucleare, stabilità regione e Hormuz

di Askanews - 24 Giugno 2026

Roma, 24 giu. (askanews) – “La firma del memorandum intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario e di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro. Restano centrali chiaramente il dossier nucleare, la stabilità regionale e la sicurezza delle rotte marittime internazionali, con annessa libertà di navigazione dello Stretto di Hormuz. Una priorità strategica per tutti, su questo l’Italia ha già offerto la propria disponibilità a dare una mano, ferme restando le autorizzazioni che nel caso sarebbero necessarie”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni con gli altri leader al termine dell’incontro in formato E5 a Berlino.