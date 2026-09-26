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Al via Eternal City Moto Show, al Gazometro di Roma la mobilità incontra il futuro

di Italpress - 26 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 25 settembre il Gazometro di Roma Ostiense ha dato il via alla decima edizione di Eternal City Moto Show, l’evento dedicato al mondo delle due ruote che per tre giorni fino a domenica animerà uno dei luoghi più suggestivi della Capitale. Una giornata inaugurale nel segno dell’innovazione, della cultura motociclistica e della creatività custom, che ha dato il via a un fine settimana ricco di appuntamenti. Ad aprire il programma è stato il convegno “La transizione della mobilità: biocarburanti, decarbonizzazione e qualità ambientale per le città del futuro”, con la partecipazione del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e dell’Amministratore delegato di Enilive, Stefano Ballista. Al centro del confronto, moderato dal giornalista e conduttore televisivo Tiberio Timperi, il ruolo dei biocarburanti e lo sviluppo di filiere produttive basate su materie prime rinnovabili. Appassionato di rally, il ministro Fratin ha sottolineato come il futuro della mobilità appartenga all’elettrico, in un contesto nel quale i biocarburanti giocheranno un ruolo chiave nel processo di transizione. Da parte sua, l’Ad Ballista ha spiegato come “un evento come Eternal City mostra che il futuro della mobilità è già una realtà. Oggi sono infatti disponibili soluzioni concrete in grado di contribuire da subito alla transizione energetica.

Tra queste, un ruolo di primo piano è svolto dai biocarburanti prodotti da materie prime rinnovabili, come l’HVO Diesel, che Enilive produce nelle proprie bioraffinerie e che distribuisce in oltre 1.700 stazioni di servizio in Europa. Rispetto al mix fossile di riferimento – ha proseguito Ballista – l’HVO permette di ridurre le emissioni (GHG), calcolate lungo l’intero il ciclo di vita, dell’80% circa. Inoltre il suo utilizzo non richiede modifiche alle infrastrutture o ai motori dei mezzi Diesel già in circolazione. I biocarburanti rappresentano uno degli strumenti più efficaci per accompagnare la trasformazione di ogni città in una ‘città del futurò, contribuendo a renderle sempre più sostenibili”. A seguire, il taglio del nastro con le Istituzioni e i rappresentanti dell’industria motociclistica. Dalle 14, con l’apertura al pubblico, il Gazometro ha iniziato a riempirsi di appassionati, tra prove su strada, novità di prodotto e cultura custom. Riflettori puntati sulla Royal Enfield Flying Flea C6, la prima moto elettrica del marchio indiano, presentata in anteprima assoluta per l’Europa e già disponibile per i test ride a Eternal City. Una nuova interpretazione della mobilità urbana, che trasferisce nel mondo a zero emissioni il linguaggio stilistico e il carattere di Royal Enfield.

Da parte sua, KTM ha sfruttato la vetrina romana per mostrare in anteprima nazionale la 690 Rally, un modello ispirato ai Rally Raid e pensato per i lunghi viaggi in fuoristrada. Un’altra novità in esposizione la Moto Morini 3 1/2 Sport, che fa rivivere un mito della produzione italiana a cinquant’anni dalla sua prima apparizione. La creatività motociclistica ha trovato il suo palcoscenico nella seconda edizione di Workshop Legends, l’area dedicata alle special d’autore, con una selezione di preparatori italiani e ospiti internazionali. Fuchs Workshop con la cafe racer Ducati M900 “Massimo”, GDesign e la Royal Enfield “Royal Flowers”, la “Murasaki” di Matteucci Garage, la Moto Guzzi Griso “Testadura” di Officine Rossopuro e l’ospite internazionale Rage Cus’Tom Motorcycle, con la sua “Elemento”, hanno magnetizzato l’attenzione degli appassionati nella cornice post-industriale del Gazometro. A coronare una giornata inaugurale premiata da un significativo successo di pubblico, il concorso Autorama Car Show, nella suggestiva cornice open-air degli ex serbatoi del Gazometro. Il contest, curato dai Car Club Portoricano V8 e Rumblers Roma, ha celebrato le migliori classiche americane reinterpretate in esemplari unici. La giuria internazionale ha premiato la Cadillac ’56 DeVille Coupe di Stefano e Paolo Agostinelli con l’ambìto riconoscimento Best of Show. Sabato 28 il programma riparte con apertura dalle 9 fino alle 23, tra eventi, incontri e attività per il pubblico. A chiudere la giornata sarà la Rome Night Run: dal Gazometro partiranno mille moto per attraversare la magia della Città Eterna in notturna, guidate dal Moto Club della Polizia di Stato.

– Foto Eternal City Moto Show –

(ITALPRESS).