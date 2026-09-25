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DCP 800, Bosch amplia la sua gamma di tecnologie di prova per sistemi diesel

di Italpress - 25 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Bosch amplia il suo portafoglio per componenti diesel con il nuovo banco prova DCP 800. L’abbreviazione DCP sta per Diagnostic Common-Rail Pump (banco prova di diagnosi per pompe common-rail) e si riferisce a un banco prova appositamente sviluppato per le pompe ad alta pressione common-rail. Il sistema aiuta le officine a soddisfare le crescenti esigenze di efficienza, precisione ed economicità nel servizio diesel.

Il DCP 800 consente di testare pompe common-rail per auto, veicoli commerciali e applicazioni off-road a pressioni fino a 2.700 bar. Un potente motore elettrico da 25 kW è collegato direttamente al meccanismo di azionamento e funziona senza sistemi intermedi. Questo concetto di azionamento supporta test precisi e affidabili, in particolare per le applicazioni su veicoli commerciali e pesanti. La regolazione automatica della pressione di ingresso e della contropressione, così come la misurazione elettronica della portata, contribuiscono ulteriormente all’accuratezza della misurazione.

Un vantaggio chiave per le officine è l’elevata efficienza delle sequenze di test. Con tempi di prova di circa 20 minuti, indipendentemente dall’applicazione, i processi di assistenza possono essere notevolmente accelerati. Allo stesso tempo, un processo di configurazione rapido combinato con piani di prova predefiniti e standardizzati garantisce un’esecuzione dei test semplice e ripetibile. Sistemi ottimizzati di filtrazione, raffreddamento e misurazione supportano intervalli di manutenzione automatizzati e aiutano a ridurre i costi operativi. Il banco prova copre un ampio spettro di pompe common-rail Bosch, comprese le serie da CP1 a CPN6. Inoltre, è compatibile con le generazioni esistenti di kit di prova Bosch come CP1, CP3 e CBX8 provenienti dai sistemi EPS 815/708. Ciò consente alle officine un passaggio graduale ed economico alla nuova tecnologia di prova.

Un sistema di accoppiamento della trasmissione di nuova concezione, che consente il montaggio rapido di diversi tipi di pompe, offre ulteriore flessibilità in officina. Una soluzione con adattatore garantisce che i vecchi design di accoppiamento possano continuare a essere utilizzati. Il concetto ergonomico della macchina con accesso su tre lati supporta un funzionamento comodo e sicuro. Il computer operativo con schermo per il controllo e il monitoraggio delle sequenze di prova può essere posizionato su entrambi i lati del banco prova, a seconda delle esigenze dell’officina. Ciò consente al DCP 800 di essere facilmente adattato alle diverse specifiche dell’officina. Le officine beneficiano di flussi di lavoro ottimizzati, funzionamento ergonomico e integrazione perfetta nello spazio di lavoro esistente. Il DCP 800 completa i banchi prova Bosch esistenti per iniettori common-rail e consente alle officine di eseguire test completi di pompe e iniettori da un’unica fonte.

– foto ufficio stampa Bosch –

(ITALPRESS).