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Al via Super Summer, vantaggi fino a 1500 euro per acquistare uno scooter Piaggio

di Italpress - 9 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – A luglio scatta la Super Summer di Piaggio, con esclusive promozioni e soluzioni finanziarie dedicate che rendono l’acquisto di uno scooter Piaggio ancora più semplice ed estremamente conveniente. Su tutta la gamma a ruota alta sono proposti eccezionali vantaggi cliente: 400 Euro su Piaggio Liberty 125 e 150, 500 Euro su Piaggio Medley e ben 800 Euro su Piaggio Beverly. In più, su questi modelli sono attivi comodi finanziamenti con anticipo zero e interessi zero. La promozioni si estendono anche alla gamma Piaggio MP3, con imperdibili vantaggi fino a 1500 Euro. Presso la Rete Ufficiale Piaggio è inoltre possibile ricevere informazioni sulla garanzia commerciale valida su tutti gli scooter, della durata di 4 anni, per emozioni illimitate e zero pensieri. Per tutte le informazioni e per prenotare un appuntamento:

www.piaggio.com/it_IT/promozioni/

Piaggio Liberty è uno degli scooter più amati e popolari. Disponibile in tre motorizzazioni – 50, 125 e 150 cc – Liberty è da sempre leggero, maneggevole, facile da guidare ed elegante nel suo stile tipicamente italiano e, al tempo stesso, robusto, affidabile, sempre pronto ad affrontare le prove della vita urbana e metropolitana.

Offerto nelle cilindrate 125 e 200, Piaggio Medley è lo scooter agile, leggero e facile da guidare, caratteristiche tipiche dei mezzi a ruota alta, ma dotato di finiture, protettività e capacità di carico – grazie all’ampio vano sottosella che è in grado di ospitare due caschi integrali – proprie dei più grandi scooter GT. Piaggio Beverly, ora disponibile anche nella speciale edizione 25th Anniversary, è spinto dalle potenti motorizzazioni 310 e 400 hpe, ed è lo scooter ideale per ogni utilizzo, dal commuting urbano – dove emergono agilità e maneggevolezza – fino al turismo extraurbano a medio e a lungo raggio, anche con passeggero, situazione nella quale mette in mostra potenza, fluidità di marcia, e comodità a bordo al massimo livello.

– Foto ufficio stampa Gruppo Piaggio –

(ITALPRESS).