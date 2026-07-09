Cronaca

Sfregiata alla fermata metro: Milano fuori controllo

"Cosa guardi? Sono uomo e musulmano!". Lui di origini algerine, lei di origini marocchine

di Dave Hill Cirio - 9 Luglio 2026

Il luogo dove un 27enne di origini algerine ha sfregiato al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo>

Aggressione shock nella metro di Milano: sfregiata una 23enne sulla banchina Duomo.

Aggressione shock

Un pomeriggio di terrore nel cuore del capoluogo lombardo. Una giovane di 23 anni è stata violentemente aggredita e sfregiata al volto mentre si trovava sulla banchina della linea M3 della metropolitana di Milano, alla fermata Duomo. L’autore del gesto, un uomo di 27 anni di origini algerine, è stato bloccato tempestivamente dalla Polizia Locale.

L’episodio, avvenuto intorno alle 15:30 in direzione Comasina, ha sconvolto i passeggeri presenti in quel momento in una delle stazioni più frequentate del capoluogo lombardo.

La dinamica dell’aggressione in metropolitana

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, l’aggressore si sarebbe avvicinato alla vittima – una giovane di 23 anni di origini marocchine – apparentemente senza un reale motivo. Prima di colpirla, l’uomo le avrebbe urlato contro una frase shock: “Cosa guardi? Sono uomo e musulmano!”.

Subito dopo, il 27enne si è scagliato contro la ragazza, ferendola gravemente al volto. Le urla della vittima e il panico tra i pendolari hanno immediatamente allertato i presenti e i sistemi di sicurezza della stazione.

I soccorsi e le condizioni della vittima

I soccorritori del 118 sono giunti sul posto in pochi minuti. La giovane donna è stata medicata e trasportata d’urgenza in codice giallo al Policlinico di Milano. Sebbene le sue condizioni non siano critiche dal punto di vista vitale, i traumi e lo sfregio riportati al volto richiederanno cure specialistiche.

Fermato l’aggressore: indagini in corso della Polizia Locale

Il tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale di Milano ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Il 27enne algerino è stato immobilizzato e fermato sul posto.

Le autorità stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione M3 Duomo per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare se vi fossero stati precedenti contatti tra i due giovani prima del tragico epilogo. L’uomo rischia pesanti accuse, tra cui quella di lesioni personali gravissime.