Logistica, Dodoni (DAF): mancano autisti specializzati

Askanews Video

Meno ricambio patenti, si va verso aste per trasporto

di Askanews - 9 Luglio 2026

Roma, 9 lug. (askanews) – “Spesso si parla di IA come rischio per un impatto sociale che possa portare disoccupazione ma parlando del mondo della logistica, del nostro specifico, dove noi produciamo veicoli industriali, camion condotti da personale specializzato. Non se ne parla ma ad oggi mancano 26 mila autisti, e dieci volte in più a livello continentale. E dati del ministero dei Trasporti alla mano nei prossimi anni dovremo affrontare la mancanza del 20 o forse del 35% per cento delle patenti in vigore perchè saranno di pensionati. E le nuove generazioni non sono così numerose per coprire questo spazio, che si andrà ad aggiungere ai 25 mila autisti mancanti. Dunque il costo del trasporto non si avrà più attraverso una dialettica commerciale ma sarà un’asta perchè lo stesso veicolo con conducente sarà richiesto dai vari fornitori e andrà assegnato a chi offrirà di più. Con il conto pagato dai consumatori”.

Lo ha dichiarato Massimo Dodoni, AD di DAF Veicoli Industriali SPA, in occasione della tavola rotonda “Muovere il futuro: infrastrutture, nuovi carburanti, logistica integrata”, promossa da Pilat & Partners nell’ambito degli appuntamenti AskaTalks.