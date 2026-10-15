Fashion

Sean McGirr non è più direttore creativo di Alexander McQueen

Dopo Ysl, nuovo addio in casa Kering, lascia lo stilista. Cosa succede ora?

di Cristiana Flaminio - 15 Ottobre 2026

Altro giro, altra corsa: in casa Kering le porte delle griffe sono più che girevoli, ora se ne va pure il direttore creativo di Alexander McQueen. Sean McGirr non sarà più al timone stilistico della maison a distanza di tre anni dall’insediamento, avvenuto nel 2023. La notizia a distanza di qualche settimana dall’addio di Anthony Vaccarello da Yves Saint-Laurent, sempre in casa Kering.

Sean McGirr non è più direttore creativo di Alexander McQueen

Nella solita nota di prammatica, con le frasi di tutti i diretti interessati alla decisione. Pure McGirr, però, ha detto la sua: “La mia visione per Alexander McQueen si è fondata sull’equilibrio tra una bellezza umana autentica, viscerale e istintiva, e la precisione e il rigore che sono al cuore della maison. Sono estremamente orgoglioso dell’energia innovativa che abbiamo saputo coltivare – ha aggiunto, ancorando la nostra creatività alla cultura contemporanea e vedendola abbracciare da alcune delle personalità più incisive ed espressive del mondo dell’arte, della musica, del cinema e non solo”. Dopo di che, ha salutato tutti: “Lascio questa opportunità con una profonda gratitudine per la dedizione dello studio creativo, dell’atelier e di tutti gli artigiani. Guardo con fiducia ed entusiasmo al prossimo capitolo del mio percorso professionale, e auguro alla maison ogni successo per il futuro”.

Le parole del Ceo Kering Luca De Meo

De Meo ha commentato: “Desidero ringraziare Sean per il contributo e la dedizione dimostrati nei confronti di Alexander McQueen. La nostra ambizione è definire una nuova e audace direzione per la maison, facendo leva sul suo patrimonio unico fatto di eccellenza sartoriale, creatività senza compromessi e spirito ribelle, per riaffermarne il ruolo come una delle voci più innovative e culturalmente rilevanti nel panorama del lusso”. Gianfranco D’attis, che di Alexander McQueen è Ceo e presidente, ha ringraziato McGirr: “Il suo talento e la sua passione ci hanno permesso di rafforzare nuovamente il legame tra Alexander McQueen e la città di Londra, la sua cultura e la sua straordinaria energia creativa. Sono profondamente grato a Seàn e a tutti i team per il loro impegno, la loro creatività e il contributo che hanno dato alla maison”.