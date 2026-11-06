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Valzer Kering: Martine Rose nuova direttrice creativa a Balenciaga

di Cristiana Flaminio - 6 Novembre 2026

La nuova direttrice creativa di Balenciaga è Martine Rose. Tutto come previsto. L’unica cosa che sembrava fuori dalle previsioni è stata la rottura, dopo soli sedici mesi, con Pierpaolo Piccioli che è rimasto al timone della maison giusto in tempo per “partecipare” alla girandola di nomi, incarichi e compiti che sta coinvolgendo le griffe di Kering. Martine Rose sarà la prima donna di sempre alla guida della maison parigina.

Martine Rose nuova direttrice creativa a Balenciaga

È nata, vissuta e cresciuta a Londra. Ha 46 anni e viene dal sottobosco delle sottoculture della capitale britannica. Martine Rose, stando a quanto si legge nella nota firmata dalla casa stessa, “porta con sé una profonda comprensione dell’identità creativa della Maison, unita alla propria visione unica della cultura contemporanea”. Il suo incarico partirà, ufficialmente, dal 16 novembre prossimo. Per Gianfranco Gianangeli, presidente e amministratore delegato di Balenciaga, “Martine Rose è un talento creativo straordinario, dotato di una visione audace e altamente distintiva. La sua capacità di sfidare le convenzioni, reinventare le silhouette e apportare una prospettiva inedita alla moda rispecchia profondamente lo spirito di innovazione che contraddistingue Balenciaga. Siamo lieti di accoglierla come Direttrice Creativa e attendiamo con entusiasmo l’inizio di questo nuovo ed entusiasmante capitolo per la Maison”.

“Non vedo l’ora”

Martine Rose si presenta con entusiasmo: “E’ un vero privilegio essere nominata direttrice creativa di Balenciaga, una Maison dal patrimonio straordinario e dallo spirito creativo audace – ha dichiarato la stilista – Prima di me, Balenciaga è stata plasmata da talenti creativi eccezionali. Sono determinata a onorare questa eredità e non vedo l’ora di scrivere il prossimo capitolo di questa storia ricca e meravigliosa”.

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