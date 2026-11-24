Cultura & Spettacolo

Roberto Cavalli, la dinastia del lusso alle prese con un’eredità che rischia di costare cara

Due eredi escono di scena, i debiti raddoppiano l’attivo

di Nicola Santini - 24 Novembre 2026

Ci sarebbe materiale per una nuova stagione di Dynasty, ambientata sulle colline fiorentine anziché a Denver. La scenografia è quella della villa di sessanta stanze di Roberto Cavalli, dove per anni si è dato appuntamento il jet set internazionale. Il patriarca, scomparso nell’aprile del 2024 a 83 anni, ha lasciato sei figli, l’ultimo dei quali nato quando il padre aveva già superato gli ottanta, e una compagna svedese di quarant’anni. A guastare la trama da soap opera americana sono arrivati i commercialisti, con una contabilità secondo la quale i debiti ammonterebbero al doppio del valore dei beni.

Chi sono gli eredi di Roberto Cavalli?

Il 29 novembre 2023, pochi mesi prima di morire, Cavalli aveva ricevuto il notaio nella sua residenza alle porte di Firenze. Le sue volontà erano piuttosto semplici. Il patrimonio sarebbe stato diviso in sette parti uguali tra i figli e Sandra Nilsson, l’ex modella svedese dalla quale nel 2023 aveva avuto Giorgio. Tra il piccolo e la sorella maggiore intercorrono quasi sessant’anni, una circostanza che la dice lunga sulla vita sentimentale dello stilista, evidentemente poco incline ad andare in pensione anche fuori dall’atelier.

Tutti avevano accettato l’eredità con beneficio d’inventario, tutelando così il proprio patrimonio personale rispetto ai debiti del defunto. Una cautela che, a giudicare dagli sviluppi della vicenda, si è rivelata provvidenziale.

L’eredità Cavalli tra lusso e debiti

Di sette eredi ne sarebbero rimasti cinque, tutti figli dello stilista. Il colpo di scena sta proprio nei conti di un uomo che per decenni ha incarnato una delle versioni più sfacciate e seducenti della ricchezza. Cavalli vestiva donne che desideravano essere guardate e riceveva in una casa le cui dimensioni avrebbero messo in difficoltà persino una governante di Buckingham Palace.

Il marchio, va precisato, aveva cambiato proprietà già nel 2015 e la successione riguarda il patrimonio personale del fondatore.

Per gli appassionati delle grandi saghe familiari italiane, abituati alle schermaglie giudiziarie degli Agnelli, la vicenda Cavalli presenta almeno per il momento una particolarità. Sul fronte dei rapporti familiari pare regnare una sostanziale tranquillità. D’altronde, quando i debiti valgono il doppio del patrimonio, persino la prospettiva di avere una fetta più grande della torta perde parecchio del suo fascino.