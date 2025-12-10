Attualità

L’Almanacco del Calcio 2026: il profumo dell’infanzia

Ce l’ho, ce l’ho, mi manca: l’infanzia che ritorna nell’Almanacco del Calcio. Il libro che ci faceva sentire grandi, anche se eravamo solo bambini.

di Andrea Fiore - 10 Dicembre 2025

Ci sono ricordi che non svaniscono mai. Per chi è cresciuto negli anni ’70, il calcio aveva il sapore delle figurine Panini e il profumo delle bustine appena aperte. Bastava strappare quel sottile velo di carta e subito si sprigionava un odore inconfondibile, un sentore di adesivo che avresti riconosciuto tra mille profumi. Era l’aroma dell’attesa, della sorpresa, della gioia semplice di un bambino.

Poi iniziava il rito: le figurine scorrevano tra le mani, e come una cantilena si ripetevano le parole magiche: “Ce l’ho, ce l’ho, mi manca”. Ogni immagine era un piccolo tesoro, ogni scambio un frammento di amicizia.

Oggi, con l’uscita dell’Almanacco Illustrato del Calcio 2026, quella magia torna a farsi sentire. Sfogliarlo significa ritrovare lo stesso brivido di allora: le squadre complete, i campioni che hanno fatto la storia, le cronache fresche della Serie A e B, e le grandi sfide internazionali che ci aspettano.

Almanacco del Calcio: un filo che lega generazioni

Dentro le sue pagine ci sono classifiche, statistiche, curiosità. Ma soprattutto c’è quel filo invisibile che unisce passato e presente: dai nomi leggendari come Maradona e Platini, fino alle nuove stelle che oggi riempiono gli stadi. Gli “speciali” dedicati all’Europeo femminile e alle coppe internazionali raccontano un calcio che si è allargato al mondo intero, ma che conserva la stessa emozione di quando bastava una figurina per sentirsi parte di un sogno.

Un regalo che profuma di Natale

L’Almanacco resta un oggetto da collezione, da regalare e regalarsi. È come ritrovare sotto l’albero quel pacchetto di bustine che ci faceva brillare gli occhi. Un libro che commuove, perché ci ricorda che il calcio non è solo numeri e risultati: è memoria, passione, infanzia che continua a parlarci.

