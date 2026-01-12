Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile

Annunci sesso gratis: come funzionano le truffe sul web

di Lino Sasso -

Gli annunci sesso gratis popolano da anni il sottobosco di internet. Complice la promessa di incontri facili e senza costi, questo tipo di inserzioni continua ad attirare curiosi e utenti in cerca di contatti rapidi. Dietro a slogan ammiccanti e profili apparentemente reali, però, si nasconde spesso un mondo fatto di truffe, raggiri e furti di dati personali. Il funzionamento è quasi sempre lo stesso. L’utente si imbatte in un annuncio che promette chat, incontri o esperienze “senza impegno”. Il messaggio è studiato per sembrare spontaneo e rassicurante. Una volta cliccato, si viene indirizzati su siti esterni che richiedono una registrazione gratuita. È qui che inizia il problema. Per “verificare l’età” o “attivare l’account”, vengono chiesti dati personali o l’inserimento di una carta di credito, con la scusa di una semplice pre-autorizzazione. In molti casi, però, scattano abbonamenti a pagamento difficili da disdire o, peggio, il furto delle informazioni sensibili.

Perché gli annunci sesso gratis funzionano

Il successo di questi annunci fake si basa su leve psicologiche precise: curiosità, urgenza e anonimato. Chi cerca annunci sesso gratis spesso pensa di muoversi in uno spazio discreto, lontano da controlli. I truffatori sfruttano questa percezione per ridurre il senso di allerta e spingere l’utente ad agire in fretta, senza leggere le condizioni. Un altro elemento chiave è l’uso di foto rubate e profili automatizzati. Le immagini sono spesso prese da social network o database esteri, mentre le conversazioni iniziali sono gestite da bot progettati per sembrare reali.

I rischi: non solo soldi

Il danno economico è solo una parte del problema. Chi cade negli annunci sesso gratis può ritrovarsi con il proprio numero di telefono o indirizzo email inseriti in circuiti di spam, con conseguente aumento di messaggi indesiderati e tentativi di estorsione. In alcuni casi, i dati raccolti vengono rivenduti a terzi o utilizzati per ulteriori truffe online. Le forze dell’ordine segnalano anche casi di ricatti: dopo la registrazione, all’utente viene richiesto denaro per evitare la diffusione di presunti contatti o conversazioni.

Come riconoscere un annuncio di sesso gratis falso

Esistono segnali che aiutano a distinguere un annuncio truffaldino da una piattaforma legittima. Promesse troppo esplicite, assenza di informazioni chiare sul servizio, richieste di dati immediati e link che rimandano a domini poco affidabili sono campanelli d’allarme da non ignorare. Diffidare degli annunci sesso gratis è il primo passo. Informarsi, leggere le recensioni e non condividere mai dati sensibili senza verifiche accurate resta la miglior difesa in un web dove il confine tra curiosità e raggiro è spesso molto sottile. In rete, come nella vita reale, se qualcosa sembra troppo facile per essere vero, probabilmente non lo è.

