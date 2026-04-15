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Ap: “Rinnovo possibile della tregua tra Usa e Iran”

Ci sarebbe un accordo tra le parti per lavorare a estendere la tregua e aiutare i negoziati

di Maria Graziosi - 15 Aprile 2026

Fermi tutti, saremmo vicini al rinnovo di una tregua tra Usa e Iran. Lo riferisce l’Associated Press. L’agenzia di stampa citerebbe le affermazioni di funzionari regionali. L’obiettivo sarebbe quello di rafforzare ed estendere la tregua per lasciar proseguire i negoziati. E adesso più che mai dal momento che la scadenza incombe. Intanto tra le parti proseguono gli scontri anche a livello di dichiarazioni pubbliche. Con l’Iran che minaccia ulteriori blocchi all’export di petrolio se gli Usa non smobiliteranno il (loro) blocco a Hormuz.

Rinnovo della tregua tra Usa e Iran

Stando a quanto riporta l’Associated press, le parti starebbero pensando ad estendere la tregua, tra Usa e Iran dunque si starebbe parlando apertamente di una sorta di rinnovo. L’accordo non è stato raggiunto ma, cosa che rimane comunque importante, sarebbe stato condiviso tra i mediatori un principio. Ossia quello di tentare di prolungare la cessazione delle ostilità per dare una chance ai colloqui. L’obiettivo di tutti, dunque, a questo punto sembra essere quello di lavorare per la pace.

Le schermaglie continuano

Un’intesa di massima, una petizione condivisa di principio sulla necessità di arrivare a un rinnovo della tregua tra Usa e Iran. Che, però, contribuisce a lenire, ma non risolve, le tensioni che si respirano ancora nello stretto di Hormuz. E, più in generale, nel Golfo Persico. L’ultimo a rilanciare è stato il comandante del Comando di Khatamolanbia, Ali Abdollahi. “L’Iran non permetterà alcuna esportazione o importazione di petrolio nel Golfo Persico e nel mare dell’Oman se gli Stati Uniti, paese terrorista e aggressore, continueranno con i loro atti illegali di blocco nella regione”.