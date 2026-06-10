Italpress Notizie Spettacoli

La Fifa presenta “DNA”, l’inno ufficiale dei Mondiali 2026

di Italpress - 10 Giugno 2026

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Fifa ha presentato “DNA”, l’inno ufficiale della Coppa del mondo 2026, interpretato da Andrea Bocelli, dal celebre DJ e produttore David Guetta, dalla superstar vincitrice di tre Grammy Megan Thee Stallion e dalla cantante e autrice premiata EJAE. Pubblicata in vista della Coppa del Mondo del 2026, la canzone riunisce artisti di fama internazionale per dare una firma musicale ed emotiva al torneo. Il brano riflette lo spirito della prima edizione del Mondiale organizzata in tre Paesi e 16 città ospitanti, con 48 nazionali pronte a sfidarsi sul più importante palcoscenico del calcio mondiale. In occasione dell’uscita del brano, Andrea Bocelli ed EJAE eseguiranno per la prima volta “DNA” durante la cerimonia di apertura a Città del Messico, in programma domani. L’evento inaugurerà un torneo destinato a coinvolgere Canada, Messico e Stati Uniti, uniti dalla comune passione per il calcio che coinvolge milioni di persone nel mondo.

“Il titolo della canzone, DNA, dice tutto. Il calcio fa parte della mia vita da sempre e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore” ha dichiarato Andrea Bocelli commentando il lancio del brano. “Essere invitato a cantare l’inno della Coppa del Mondo Fifa e partecipare alla cerimonia di apertura è un onore che mi emoziona profondamente. Mi riempie inoltre di gioia e gratitudine tornare a Città del Messico, una città che mi ha sempre accolto con straordinario calore. Cantare l’inno ufficiale insieme a EJAE e David Guetta è una collaborazione che custodirò con grande affetto. Alla Fifa, agli organizzatori e a tutti i tifosi che si riuniranno negli stadi, nei salotti e nelle piazze di tutto il mondo: è per voi che cantiamo”.

– foto ufficio stampa MNcomm –

(ITALPRESS).