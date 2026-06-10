In caso di emergenza, l’Italia resta in attesa di un codice OTP
In Israele l’allerta ti salva la vita, da noi ti chiede lo SPID: due Paesi, due mentalità, due modi di affrontare il pericolo. Uno reagisce, l’altro compila
Negli ultimi giorni l’app del Comando del Fronte Interno israeliano ha subito un aggiornamento silenzioso ma decisivo. Non è un restyling: è un cambio di priorità. L’interfaccia è stata ridotta a tre impulsi cromatici che funzionano come comandi: giallo preparati, rosso corri, verde vivi.
Gli avvisi irrompono sullo schermo di blocco come ordini immediati, pensati per il momento in cui la mente si restringe all’essenziale e lascia spazio all’istinto. Ogni pixel è progettato per la sopravvivenza, non per l’estetica.
L’Italia immaginaria, tra moduli e rotelline
Ora spostiamo la scena in Italia. Un boato, un lampo, l’onda d’urto. Il telefono vibra, ma non per indicare un rifugio: chiede di aggiornare la privacy o segnala una sessione scaduta. La preallerta diventerebbe un modulo, l’allarme un errore di autenticazione, la fine del pericolo un messaggio tardivo e burocratico. Mentre la minaccia corre alla velocità del suono, la macchina amministrativa procede con il suo passo lento, rassicurata dai suoi protocolli. Il drone nemico avrebbe già concluso la ricognizione; noi saremmo ancora davanti alla rotellina che gira, sperando che il sistema risponda.
Due mentalità, due mondi
La distanza non è tecnologica: è culturale. Israele vive in un presente che non concede dilazioni, dove ogni secondo pesa.
L’Italia galleggia in un eterno “un attimo”, un tempo elastico che assorbe urgenze e responsabilità. Lassù l’allerta è un patto civile immediato; da noi diventerebbe un allegato da scaricare e firmare digitalmente. L’app israeliana ti spinge fisicamente lontano dal pericolo; quella italiana, se tutto va bene, ti permette di recuperare un referto del 2018 mentre intorno crolla tutto. Due immaginari opposti: uno radicato nella realtà più dura, l’altro serenamente in coda allo sportello virtuale, numerino in mano, sperando che il sistema non vada in crash.
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