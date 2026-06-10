Tecnologia

In caso di emergenza, l’Italia resta in attesa di un codice OTP

In Israele l’allerta ti salva la vita, da noi ti chiede lo SPID: due Paesi, due mentalità, due modi di affrontare il pericolo. Uno reagisce, l’altro compila

di Andrea Fiore - 10 Giugno 2026

Negli ultimi giorni l’app del Comando del Fronte Interno israeliano ha subito un aggiornamento silenzioso ma decisivo. Non è un restyling: è un cambio di priorità. L’interfaccia è stata ridotta a tre impulsi cromatici che funzionano come comandi: giallo preparati, rosso corri, verde vivi.

Gli avvisi irrompono sullo schermo di blocco come ordini immediati, pensati per il momento in cui la mente si restringe all’essenziale e lascia spazio all’istinto. Ogni pixel è progettato per la sopravvivenza, non per l’estetica.

L’Italia immaginaria, tra moduli e rotelline

Ora spostiamo la scena in Italia. Un boato, un lampo, l’onda d’urto. Il telefono vibra, ma non per indicare un rifugio: chiede di aggiornare la privacy o segnala una sessione scaduta. La preallerta diventerebbe un modulo, l’allarme un errore di autenticazione, la fine del pericolo un messaggio tardivo e burocratico. Mentre la minaccia corre alla velocità del suono, la macchina amministrativa procede con il suo passo lento, rassicurata dai suoi protocolli. Il drone nemico avrebbe già concluso la ricognizione; noi saremmo ancora davanti alla rotellina che gira, sperando che il sistema risponda.

Due mentalità, due mondi

La distanza non è tecnologica: è culturale. Israele vive in un presente che non concede dilazioni, dove ogni secondo pesa.

L’Italia galleggia in un eterno “un attimo”, un tempo elastico che assorbe urgenze e responsabilità. Lassù l’allerta è un patto civile immediato; da noi diventerebbe un allegato da scaricare e firmare digitalmente. L’app israeliana ti spinge fisicamente lontano dal pericolo; quella italiana, se tutto va bene, ti permette di recuperare un referto del 2018 mentre intorno crolla tutto. Due immaginari opposti: uno radicato nella realtà più dura, l’altro serenamente in coda allo sportello virtuale, numerino in mano, sperando che il sistema non vada in crash.

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