Atp Finals Torino, stasera Sinner-Zverev: orario e dove vederlo

di Flavia Romani - 12 Novembre 2025

Dopo l’esordio vincente contro Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner torna in campo stasera alle Atp Finals di Torino per affrontare il tedesco Alexander Zverev. Il match del girone Bjorn Borg è in programma per stasera, mercoledì 12 novembre, non prima delle ore 20.30.

Per Sinner si tratta di un confronto già cruciale nel cammino verso le semifinali del Torneo dei Maestri, competizione che lo vede impegnato come campione in carica dopo il trionfo ottenuto lo scorso anno proprio a Torino. L’altoatesino, attuale numero 3 del ranking mondiale, ha iniziato la sua avventura nel migliore dei modi, superando il canadese Auger-Aliassime con un convincente 7-5, 6-1, mostrando solidità, concentrazione e un servizio incisivo nei momenti chiave.

Dall’altra parte della rete troverà un avversario tutt’altro che semplice: Alexander Zverev, numero 6 del mondo, ha a sua volta debuttato con una vittoria in due set contro l’americano Ben Shelton, confermando la sua buona forma e la confidenza con la superficie indoor del Pala Alpitour, dove in passato ha già sollevato il trofeo in due occasioni (2018 e 2021).

Il bilancio dei precedenti vede Sinner avanti per 5-4, con l’azzurro che ha vinto gli ultimi due confronti diretti, l’ultimo dei quali meno di due settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, chiusa in due set a favore dell’italiano. Un dato che testimonia il momento di grazia del tennista altoatesino, capace nel 2024 di imporsi ai massimi livelli grazie a un tennis sempre più maturo e continuo.

Atp Finals Torino, stasera Sinner-Zverev: dove vederla

Il match, non prima delle 20.30, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2, mentre per gli abbonati Sky sui canali Sport. Disponibile anche streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis TV.

La sfida con Zverev promette spettacolo: due tra i migliori interpreti del circuito, accomunati da potenza, precisione e grande determinazione, si giocano un posto d’onore nel girone. Per Sinner, vincere significherebbe avvicinare con decisione la qualificazione alle semifinali e confermare, ancora una volta, di essere uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale.