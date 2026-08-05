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Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, il Senato approva la risoluzione di maggioranza

di Italpress - 5 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Con 98 voti favorevoli, 60 contrari e 2 astenuti, l’Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in merito all’avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.

“La comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2025 ha stabilito che l’aggressione all’Ucraina e la minaccia alla sicurezza europea costituiscono eccezionali circostanze per attivare la clausola nazionale, invitando tutti gli stati membri a utilizzare questi margini di flessibilità in maniera coordinata, nell’ottica di produrre il massimo impatto in termini di adeguamento delle dotazioni di difesa dell’Unione Europea e di sinergie delle filiere produttive del settore, tali spazi di bilancio vengono quindi concessi per gli anni 2025 fino al 2028 a fronte di incrementi effettivi della spesa per difesa in rapporto al Pil“. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso delle comunicazioni alla Camera sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.

La comunicazione dell’Ue “in merito al ricorso agli spazi di flessibilità per difesa ed energia prevede un limite complessivo dell’1,5% del Pil, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028″. “Dalle informazioni allo stato disponibili, non sembrerebbero ammissibili, differentemente alla clausola di difesa, spese registrate negli anni successivi del 2028 – ha aggiunto Giorgetti –. Inoltre sono ammesse, esclusivamente, misure addizionali decise a partire dal 28 febbraio 2026 e mirate a migliorare strutturalmente la sicurezza del sistema energetico degli stati membri, favorendo la transizione, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e quindi dagli approvvigionamenti esteri. Sono escluse misure che mirino ad attenuare, solo provvisoriamente, gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto e indiretto e prodotti energetici di origine fossile”.

“Il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla Nec, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6 % del Pil e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del Pil”, ha dichiarato il ministro.

“La Commissione Europea ha invitato gli stati membri che intendano beneficiare degli spazi di flessibilità, già in fase di valutazione del documento di finanza pubblica del 2027, a presentare la richiesta di attivazione o di estensione della Nec, National Escape Clause, entro la metà di agosto del 2026. La richiesta dovrà fornire un elenco di massima delle misure che lo stato membro intende finanziare e una stima preliminare dei costi attesi”, ha spiegato.

Giorgetti ha poi aggiunto: La richiesta di attivazione della clausola potrà essere oggetto di aggiornamenti e integrazioni e lo stato membro si impegnerà all’atto della richiesta a fornire, due volte l’anno, cioè entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre, ossia in corrispondenza, rispettivamente, degli strumenti di aggiornamento dei documenti di bilancio, informazioni utili al monitoraggio dell’attuazione degli interventi, affinché la Commissione Europea possa tenerne conto nelle proprie previsioni e nelle valutazioni di sorveglianza”.

“Siamo qui perchè la Commissione europea ha introdotto una deroga sulle regole alla difesa ed è iniziato una discussione rispetto al concetto di sicurezza nazionale. Non è stata una discussione pasticciata e confusa, l’Italia ha introdotto un tema: a nostro giudizio la sicurezza nazionale non è relativa solo al tema militare, ma passa anche attraverso altre dimensioni. L’economia è un’altra leva per mettere in difficoltà la Russia, sulla sicurezza il concetto è allargato”, ha detto nel corso delle repliche. “Poi c’è il tema dell’approvvigionamento energetico: il nostro Paese – ha aggiunto – è uscito completamente dalla fornitura del gas russo, molto più conveniente. Noi siamo qui a discutere di una deviazione rispetto al percorso di spesa netta, sia sulla sicurezza energetica, sia in termini di difesa, in senso classico. Siamo il primo paese in Europa a chiedere uno scostamento sul tema della sicurezza energetica”.

“Lo scostamento che andremmo a proporre al Parlamento, tra settembre e ottobre, sarà lì definito in termini puntuali. Non saremo qui se non ci fossero state due guerre che hanno avuto conseguenze serie sull’aspetto del bilancio”. “Questo scostamento verrà autorizzato dal Consiglio europeo soltanto se garantirà nel lungo periodo la sostenibilità della finanza pubblica“, ha aggiunto.

“Safe è uno degli strumenti messi a disposizione dalla Commissione europea, una forma di finanziamento che ha una dose di variabilità nel corso del tempo. In astratto appare più favorevole, dall’altro lato della bilancio dobbiamo valutare gli aspetti di vincoli”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).