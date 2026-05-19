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Auditel, Sinner fa il pieno in Toscana, Lazio e Marche. Boom di share tra i laureati

di Italpress - 19 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sinner si conferma un campione assoluto del tennis ma anche dell’ascolto tv. Domenica la finale degli Internazionali d’Italia vinta contro Casper Ruud, sommando i dati di Tv8 e Sky Sport, in diretta dalle 17 fino alle 19:40 circa è stata vista da 4.335.762 spettatori col 34.1% di share. Ma a sorpresa la regione più “Sinneriana” d’Italia è stata la Toscana. Lo rende noto il report realizzato da OmnicomMediaGroup per il quotidiano nazionale Libero, che ogni giorno monitora i trend degli ascolti televisivi.

Sempre sommando le audience di Tv8 e Sky Sport, lo share medio totalizzato infatti dai telespettatori toscani è stato del 48%, seguito dal Lazio (43.3%) e dalle Marche (41.5%). Solo quarto il Trentino Alto Adige, patria di Jannik, con un comunque ragguardevolissimo 41% di share. Bene anche Liguria e Lombardia, appaiate al 38.4%, poi Veneto (37.5%), Sardegna ed Emilia-Romagna (36.5%) e Abruzzo (35.1%). Campania (18.8%), Sicilia (16.8%) e Basilicata (9.4%) sono le regioni in cui il nostro numero 1 del tennis mondiale ha sfondato meno.

Quanto alle fasce d’età, Sinner raggiunge una penetrazione impressionante nei cluster d’età più giovani: quasi il 48% di share tra i 20/24enni, 47.3% tra i teenager 15/19 anni, 35.5% tra gli 8/14enni. Benissimo anche tra i 55/64enni col 41.2% e tra i 45/54enni col 37.6%. Il dato di share più alto però Sinner l’ha raggiunto tra i laureati, con un “sanremese” 59% di share. Tra i titoli di studio bene anche il target “medie superiori” col 43.3%. Infine, quanto alla distribuzione territoriale, dominano i grandi centri abitati col 41.8% in quelli tra 100mila e 250mila abitanti e il 39.5% sopra le 250mila unità.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).