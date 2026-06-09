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Simona Ventura diventa “Direttrice per un giorno” de il Resto del Carlino

di Italpress - 9 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Proseguono le celebrazioni per i 140 anni de il Resto del Carlino con un nuovo e attesissimo appuntamento dell’iniziativa “Direttore per un giorno”. Dopo gli incontri che hanno visto protagonisti Antonio Patuelli, Nek, Il Volo e Mika, mercoledì 10 giugno sarà Simona Ventura a guidare simbolicamente la redazione del quotidiano nella sede storica di via Mattei a Bologna. La conduttrice e volto simbolo della televisione italiana, si legge in una nota, “affiancherà i giornalisti nel corso della riunione di redazione, partecipando attivamente alla scelta e al commento dei contenuti del giorno, portando la sua cifra stilistica fatta di energia, ironia e profonda conoscenza del mondo dello spettacolo e del costume”.

Ma il coinvolgimento di Simona Ventura non si fermerà alla carta stampata. Nel corso della giornata, infatti, la conduttrice sarà la protagonista assoluta di una puntata speciale del vodcast IL RESTO DI BOLOGNA, il format video e audio del quotidiano. In questa cornice esclusiva, Simona Ventura risponderà direttamente alle domande inviate dai lettori de il Resto del Carlino, creando un momento di dialogo inedito, intimo e senza filtri con il pubblico.

“È un vero onore e una grande emozione essere chiamata a guidare, anche se solo per un giorno, una testata storica e autorevole come il Resto del Carlino, specialmente in un’occasione così importante come quella del suo 140° anniversario – dichiara Simona Ventura -. Entrare nel cuore di una redazione giornalistica e, soprattutto, poter dialogare direttamente con i lettori attraverso il vodcast ‘il Resto di Bologna’ è un’opportunità bellissima. Non vedo l’ora di confrontarmi con le loro domande e di vivere questa giornata immersa nell’informazione e nel territorio”. Il giorno successivo all’evento, l’edizione cartacea de il Resto del Carlino conterrà ampi approfondimenti, foto e il racconto di una giornata speciale vissuta dietro le quinte della notizia attraverso gli occhi della nuova “Direttrice”.

“Dopo le esperienze con Antonio Patuelli, Nek, Il Volo e Mika, siamo felici di accogliere in redazione un’icona del giornalismo e dell’intrattenimento come Simona Ventura – commenta Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! -. La sua grande professionalità, la travolgente personalità e la capacità di parlare a un pubblico trasversale si sposano perfettamente con lo spirito del nostro giornale, che da 140 anni unisce autorevolezza e vicinanza alle persone, innovando continuamente i propri linguaggi, come dimostra il successo del nostro vodcast”.

“L’iniziativa ‘Direttore per un giorno’ continua ad arricchirsi di sguardi unici sul mondo – aggiunge Valerio Baroncini, Vicedirettore de il Resto del Carlino -. Simona Ventura porta con sé non solo una grandissima esperienza radiotelevisiva, ma anche una naturale empatia e una grande curiosità. Sarà stimolante vederla all’opera nella nostra riunione di redazione e vederla interagire con la community dei nostri lettori, che rimangono il centro pulsante di ogni nostra iniziativa, sia sulla carta sia sulle nuove piattaforme digitali”.

L’incontro si terrà domani, 10 giugno, nella sede de il Resto del Carlino, in via Mattei a Bologna.

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(ITALPRESS).