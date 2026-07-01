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Bankitalia, nel 2025 cresce a 22,7 miliardi il surplus della bilancia dei pagamenti turistica

di Italpress - 1 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sulla base dei dati raccolti con l’indagine della Banca d’Italia sul turismo internazionale, nel 2025 la bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha fatto segnare un ulteriore, contenuto miglioramento, confermando la tendenza positiva osservata negli anni precedenti. Il surplus ha raggiunto i 22,7 miliardi di euro; in rapporto al PIL è rimasto stabile all’1 per cento. La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 4,6 per cento (3,1 per cento in termini reali). Quasi due terzi della crescita sono riconducibili ai visitatori giunti nel nostro paese per partecipare al Giubileo. Si è consolidata la preferenza dei viaggiatori stranieri per i soggiorni nelle città d’arte; un andamento molto favorevole si è osservato anche per le vacanze nelle località montane.

La spesa dei viaggiatori italiani all’estero è cresciuta del 3,2 per cento in termini nominali e del 6,2 per cento in termini reali grazie all’apprezzamento dell’euro che ha contribuito a contenere il costo dei viaggi nelle destinazioni esterne all’area dell’euro. L’aumento più marcato ha riguardato i viaggi per vacanza, in particolare per le visite culturali e in città d’arte e per i soggiorni balneari. Sulla base di dati provvisori relativi al primo trimestre del 2026, l’avanzo della bilancia turistica è ulteriormente aumentato. La crescita della spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (5,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025) è stata significativamente sostenuta dai flussi connessi con i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, parzialmente compensati dal calo degli arrivi dal Medio Oriente a partire dall’inizio del conflitto nel Golfo Persico.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).