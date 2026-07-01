Torino

Trentasei lettori per un solo protagonista: Torino celebra Pinocchio nel bicentenario di Collodi

di Redazione - 1 Luglio 2026

Per un giorno sarà Pinocchio a prendere la parola. O meglio, saranno trentasei voci diverse a raccontarne le avventure, una per ciascun capitolo del romanzo che ha segnato la storia della letteratura italiana. Giovedì 2 luglio Torino rende omaggio a Carlo Collodi nel bicentenario della sua nascita con una maratona di lettura diffusa che coinvolgerà musei, librerie, cinema e alcune delle principali istituzioni culturali cittadine.

L’iniziativa, promossa dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Festival SottoDiciotto, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, il MUSLI, Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, e la Libreria Internazionale Luxemburg, propone un percorso che accompagnerà il pubblico attraverso l’intera giornata, intrecciando letture, incontri, laboratori e cinema nel segno del capolavoro pubblicato da Collodi nel 1883.

Ad aprire il programma sarà, alle 10, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano con i saluti istituzionali e la lectio dello studioso Pompeo Vagliani, dedicata alla storia editoriale e all’immaginario di Le avventure di Pinocchio. Nello stesso spazio sarà visitabile in formato digitale la mostra Eccellenze Italiane. I vestiti nuovi di Pinocchio, realizzata dalla Bologna Children’s Book Fair per celebrare il bicentenario dello scrittore. L’esposizione raccoglie venticinque opere di alcuni tra i più importanti illustratori internazionali e ventiquattro tavole selezionate attraverso un contest che ha visto la partecipazione di oltre seicento artisti provenienti da tutto il mondo.

La mattinata sarà dedicata anche ai più piccoli grazie ai laboratori organizzati dal Museo e dal Festival SottoDiciotto, mentre il pomeriggio entrerà nel vivo con il momento più atteso della manifestazione: la maratona di lettura. Trentasei lettori e lettrici si alterneranno prima al Circolo dei lettori e delle lettrici, dalle 15.30 alle 17.30, e successivamente alla Libreria Internazionale Luxemburg, dalle 18 alle 19.30, dando voce ai trentasei capitoli del romanzo e accompagnando il pubblico lungo l’intero viaggio del celebre burattino.

A concludere la giornata sarà il Cinema Romano, dove alle 20.30 verrà proiettato il film d’animazione Pinocchio di Enzo D’Alò. Un finale che conferma la straordinaria vitalità dell’opera di Collodi, capace di attraversare oltre un secolo di storia trasformandosi continuamente senza perdere la forza del suo messaggio.

Tradotto in decine di lingue e tra i libri italiani più letti al mondo, Le avventure di Pinocchio continua a parlare a lettori di ogni età e la maratona torinese ne celebra proprio questa capacità.

Valeria Rombolà ilTorinese.it