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Caldo in aumento in Italia, giovedì 27 agosto bollino rosso in tre città

di Italpress - 25 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la fase di maltempo che aveva fatto scendere le temperature in diverse zone d’Italia, soprattutto al Nord, il caldo torna a intensificarsi. L’afa, rimasta nei giorni scorsi concentrata principalmente in alcune aree del Mezzogiorno, è nuovamente in aumento.

Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso oggi dal Ministero della Salute, il 27 agosto saranno tre le città in allerta rossa, tutte nel Centro-Sud: Bari, Palermo e Campobasso. Palermo è già al livello massimo di allerta da oggi, 25 agosto, mentre a Campobasso il bollino rosso scatterà domani, 26 agosto.

Cresce anche il numero delle città contrassegnate dal bollino arancione, che giovedì 27 agosto saliranno a nove: Ancona, Cagliari, Catania, Firenze, Latina, Messina, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

Sempre più ridotte, invece, le aree indicate con il bollino verde. Fino a giovedì lo manterranno soltanto sei città, soprattutto nel Nord: Milano, Genova, Torino, Trieste e Venezia, oltre a Frosinone nel Centro Italia.

Completano il quadro le nove città in pre-allerta, contrassegnate dal bollino giallo: Bologna, Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Napoli, Perugia, Pescara, Verona e Viterbo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).