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Zelensky a Mattarella “Grati per il sostegno dell’Italia alla nostra difesa”

di Italpress - 25 Agosto 2026

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Egregio Presidente Mattarella, laringrazio per i Suoi auguri calorosi e per la solidarietàincrollabile dell’Italia con l’Ucraina e il nostro popolo.L’indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare ilproprio futuro sono tra i principi più importanti”. Lo scrive su X il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “Siamoprofondamente grati per la comprensione tra le nostre nazioni eper il sostegno dell’Italia alla nostra difesa, alla resilienzadella nostra infrastruttura critica, alla ricostruzione e alnostro cammino verso l’adesione all’UE – aggiunge -. Apprezziamoil Suo riconoscimento dei progressi dell’Ucraina su questo cammino e il Suo messaggio chiaro che è una scelta dell’Ucraina essere parte della famiglia europea. Grazie, Italia!”Sempre su X, Zelensky ha ringraziato Papa Leone. “Il popolo ucraino è grato che ci sia sempre un posto per noi nei pensieri e nelle preghiere di Sua Santità. Il forte sostegno spirituale del Vaticano è sempre stato completato da aiuti umanitari e altri concreti, inclusi gli sforzi per riportare indietro i nostri bambini rapiti dalla Russia e per aiutare a far avanzare il processo di pace”.

– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).