Giorgio il cane fedele: un nuovo “Hachiko” nella provincia di Ferrara

di Francesca Petrosillo - 19 Novembre 2025

A Scortichino, una frazione della provincia di Ferrara, si sta vivendo una storia che ricorda da vicino quella del celebre Hachiko. Il protagonista è Giorgio, un meticcio di 12 anni adottato anni fa dal canile di Mirandola. Da quando il suo proprietario è venuto a mancare, un mese fa, il cane continua a compiere ogni giorno lo stesso gesto che faceva quando il suo umano era in vita: si presenta puntuale alle 7.30 davanti al bar dove erano soliti trascorrere le mattinate insieme.

L’Hachiko di Ferrara: Giorgio e l’abitudine che non vuole abbandonare

Giorgio conosce bene quel bar, il posto in cui il suo padrone si fermava a conversare con gli amici, bere un caffè e passare qualche ora in compagnia. Ogni mattina il cane arriva, attraversa la piazza e si sistema sotto lo stesso tavolino di sempre, accanto alla sedia che ora resta vuota. Non abbaia, non si agita: aspetta soltanto, come se il suo amico umano potesse riapparire da un momento all’altro.

La scena, osservata dai residenti e raccontata dalla stampa locale, commuove e al tempo stesso testimonia la capacità degli animali di mantenere legami profondissimi, anche quando una separazione definitiva li segna per sempre.

Storie di fedeltà che commuovono l’Italia

Quella di Giorgio non è l’unica storia di amore incondizionato verso un padrone scomparso. Negli ultimi anni hanno fatto il giro del Paese casi simili: dal volpino Stefano, che per anni ha atteso il suo proprietario all’ingresso di un ospedale, al cane Snoopy di Nuoro, rimasto davanti alla casa del suo umano fino all’ultimo giorno. E non sono solo i cani a manifestare questo tipo di legame: anche i gatti, come la celebre Lilla di San Marino, hanno mostrato un attaccamento sorprendente, continuando a recarsi nei luoghi frequentati insieme ai loro proprietari.

La storia di Giorgio, però, si distingue per la sua costanza quotidiana. Nonostante la perdita e l’età avanzata, continua a ripetere il gesto che gli dava sicurezza e compagnia, diventando simbolo di dedizione e memoria affettiva. Una testimonianza toccante del rapporto speciale che può nascere tra un animale e il suo padrone, capace di resistere anche oltre la vita.

